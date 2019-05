INCIDENT pentru Messi in aeroportul din Liverpool! Fanii Barcei s-au intors impotriva lui dupa eliminarea RUSINOASA din Liga

Leo Messi a fost dat disparut de fanii Barcei pe Anfield.

Barcelona sufera o noua eliminare rusinoasa din Champions League. Catalanii au invins cu 3-0 pe Camp Nou in urma unei prestatii de gala a lui Messi. Acelasi Messi a irosit cea mai importanta ocazie a Barcei la retur, cand Liverpool s-a impus cu 4-0 si s-a calificat in finala.

Messi a fost lasat de autocarul Barcelonei la stadion dupa meci pentru controlul antidoping, iar starul catalanilor a ajuns la aeroport mai tarziu, insotit de un oficial al clubului.

Messi a dat ochii cu fanii Barcei chiar la controlul de securitate, iar acestia l-au apostrofat pentru prestatia echipei. Messi a fost indepartat de zona fierbinte de securitate si de staff-ul Barcei, scrie Mundo Deportivo. Au fost totusi si fani care l-au incurajat pe Messi in seara neagra de la Liverpool, mai scrie sursa citata.



Barca, o noua ratare dureroasa!

Barcelona spera ca va juca prima finala dupa patru ani in Champions League. Catalanii n-au mai jucat finala dupa victoria din 2015 cu Juventus Torino. Au devenit campioni fara rival in La Liga, insa in Champions au pierdut din nou dupa o victorie la scor. Anul trecut, Roma a intors-o pe Barca dupa 1-4 in tur. A fost 3-0 pentru italieni pe Olimpico. Acum, Liverpool i-a administrat Barcei o infrangere si mai dureroasa, 4-0!

