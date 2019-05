LIVERPOOL - BARCELONA 4-0 | Faza incredibila: una din cele mai mari trupe din lume a intrerupt concertul: "Fratilor, e 3-0, va suparati daca luam o pauza?"

Englezii au trait cu sufletul la gura victoria lui Liverpool contra Barcelonei, 4-0.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Liverpool a produs o noua revenire incredibila, 4-0 contra Barcelonei dupa 0-3 in tur pe Camp Nou si s-a calificat in finala Champions League pentru al doilea an la rand.

Toata Anglia a stat cu sufletul la gura si a urmarit atacurile incredibile ale cormoranilor lui Jurgen Klopp.

Solistul Mumford & Sons: Va suparati daca luam o pauza?

Trupa britanica Mumford & Sons avea concert la Paris in timpul meciului, iar solistul trupei a intrerupt concertul cand a aflat ca e 3-0. "Fratilor, Liverpool conduce cu 3-0. Va suparati daca luam o pauza de 20 de minute si va cant apoi toata seara? Sunteti ok cu asta?", a spus Marcus Mumford, mare fan Liverpool, in timpul concertului sau.

Publicul a aprobat, iar oamenii au apelat la telefoanele mobile pentru a urmari finalul incendiar de partida. Origi a marcat golul calificarii in minutul 79.

Citeste si: Biletul serii in UEFA Champions League! Un parior a nimerit scorul corect la Liverpool - Barcelona! Cat a castigat!

Citeste si: "MACEL PE ANFIELD", "TRAGEDIA BARCELONEI PE ANFIELD". Reactii dupa meciul uluitor de la Liverpool! Englezii sunt in finala UCL