Jurgen Klopp, discurs incredibil inainte de meciul cu Barcelona! "A fost genial! Nu am mai auzit asa ceva!" Ce le-a spus jucatorilor in vestiar!

Liverpool a reusit o noua revenire istorica si s-a calificat in finala UEFA Champions League pentru al doilea an la rand. Trupa lui Jurgen Klopp a trecut de Barcelona, dupa o intoarcere de scor neasteptata.

Dupa meciul tur, nu multi ar fi crezut in sansele lui Liverpool, insa Klopp a fost cel care le-a dat incredere jucatorilor sai. Dejan Lovren a dezvaluit ce le-a spus antrenorul german in vestiar inainte de inceperea partidei.

"Felicitari lui Klopp. Inaintea meciului a tinut un discurs fantastic. A fost genial si cred ca ne-a ridicat moralul la cer. Ne-a spus doar: `Credeti in voi! Fixati-va in minte ca putem reusi`. A fost ceva ce n-am auzit niciodata", a spus Lovren.

