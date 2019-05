"V-am spus ca sunt periculosi cormoranii" Internetul a EXPLODAT dupa victoria lui Liverpool cu Barcelona. Cele mai tari glume. FOTO

Liverpool a produs un nou soc in Champions League: 4-0 dupa 0-3 cu Barcelona in semifinale!

"Eu v-am spus ca sunt periculosi cormoranii", se amuza romanii pe seama Barcelonei cu ajutorul Ministrului Agriculturii, Petre Daea.

Glumele pe seama Barcelonei au curs pe retelele de socializare. De la meme inspirate din Game of Trones, Avengers si Falci si pana la interminabila comparatie dintre Messi si Ronaldo.

