LIVERPOOL - BARCELONA 4-0 | Imaginile care nu s-au vazut la TV! Atmosfera INCREDIBILA in vestiarul celor de la Liverpool: nu le-a venit sa creada! Jucatorul care nu si-a mai stapanit lacrimile. VIDEO

Cand nimeni nu mai credea, Liverpool a reusit minunea si a revenit dupa ce fusese demolata cu 3-0 de Barca pe Camp Nou. Elevii lui Jurgen Klopp au intors fenomenal rezultatul si au castigat partida retur cu 4-0!

Origi si Wijnaldum au marcat pentru socul acestei campanii din UEFA Champions League!

Nici jucatorilor englezi nu le-a venit sa creada. Cel putin asta arata imaginile suprinse in vestiar dupa meciul colosal pe care l-au facut marti seara. Reactiile lor au fost cat se poate de graitoare: de la lacrimi, la zambete, de la fete socate, la rasete zgomotoase.

Alexander Arnold a zambit, apoi a izbucnit in lacrimi in fata camerei care-l filma.

Eroilor de pe teren li s-au alaturat in vestiar si Salah si Firmino, marii absenti ai returului de pe Anfield.

Vedeti in clipul de mai jos primele imagini surprinse in vestiarul englezilor!

Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY