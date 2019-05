LIVERPOOL - BARCELONA 4-0 | Trebuia sa se intample asa! Coincidenta INCREDIBILA cu finala de vis din Istanbul 2005. FOTO

Liverpool a produs o noua seara de magie in Champions League.

Invinsa cu 3-0 de Barcelona in tur, Liverpool nu parea ca mai are vreo sansa contra catalanilor la retur, mai ales ca Firmino si Salah erau accidentati. Cu toate astea, cormoranii s-au impus cu 4-0 si au reusit o calificare istorica in marea finala. Liverpool are o revansa de luat. Anul trecut a pierdut finala de la Kiev cu Real Madrid, 1-3. Anul acesta adversar va fi Ajax sau Tottenham.



LIVERPOOL, O NOUA SEARA MAGICA, LA FEL CA LA ISTABUL!

Liverpool a produs o noua seara de magie, la 14 ani de la celebra finala de la Istanbul, cand cormoranii au revenit de la 0-3 la pauza cu Milan si au reusit sa se impuna la penalty-uri. Atunci, Gerrard si Smicer au marcat in minutele 54 si 56. Acum, Klopp l-a introdus pe Wijnaldum la pauza, iar acesta a marcat de doua ori, tot in minutele 54 si 56 pentru Liverpool. Origi i-a dat lovitura finala Barcelonei in minutul 79, in urma unui corner executat incredibil de Alexander Arnold. In 2005, Alonso marca golul al treilea in minutul 60.

Klopp, fabulos la final: "E trecut de ora de culcare a copiilor, asa ca pot spune asta! Ma puteti amenda!"