Robert Ion este considerat unul dintre cele mai bune produse ale academiilor Regal Sport și FCSB, dar nu a neglijat studiile în perioada în care a practicat fotbalul.

Actualul jucător al lui Poli Iași este pasionat de matematică, vorbește fluent două limbi străine, engleza și spaniola, și își continuă studiile la Academia de Studii Economice din București, deși luptă pentru promovarea în Superligă cu echipa lui Leo Grozavu.

"Indiferent cine ar spune să abandonez școala, nu aș asculta"

"Știu că există cazuri când antrenorii spun că școala ocupă timpul pentru fotbal. Dar indiferent cine ar spune asta, nu aș asculta. Copilul e ușor de modelat, dacă cineva mai bătrân îi spune să lase școala că el va fi fotbalist, urmează ce i se spune. Dacă i se spune repetat să nu meargă la școală, copilul nu merge la școală.

Nu pot să zic că e o plăcere să mergi la școală și să înveți toată ziua. Dar e plăcut să acumulezi informații, să înveți lucruri noi, să fii și într-un alt mediu în afara echipei sau a clubului. Eu am făcut Liceul Cervantes, clasele V-VIII, apoi am intrat la Colegiul Național "Mihai Viteazul" București, clasă de matematică - informatică intensiv engleză. Vorbesc limbile engleză și spaniolă. Ultima m-a ajutat la Academia Atletico Madrid București, unde am avut antrenori spanioli, dar și când am fost în probe la Atletico Madrid. Nu am învățat spaniola din telenovele, ci la școală.

A urmat învățământ bilingv la "Cervantes" și "Mihai Viteazul"

Liceul meu era în primele trei din București, când am intrat eu. Acum sunt student la ASE, la Facultatea de Management, în anul III. La ID, pentru că nu am timp altfel. Multora li se pare ciudat că sunt un fotbalist pasionat de matematică. Eram olimpic când eram mai mic.

În clasele I-VIII am participat an de an la olimpiadele de matematică. În liceu a fost mai greu, pentru că nu am mai avut atât de mult timp la dispoziție. Părinții au fost de acord ca fotbalul să treacă pe primul plan, deși ei nu au treabă cu sportul, activează în alte domenii.

Convenția pe care am făcut-o a fost că pot face fotbal, dar nu trebuie sub nicio formă să abandonez școala. Abia în clasa a X-a și-au dat seama că am un viitor în fotbal și pot juca la un nivel bun. Nu am lăsat-o mai moale cu învățatul, doar că nu mă mai chinuiam să iau medii de 9,50 sau 10, mă mulțumeam cu 8,50-9.

În liceul meu era foarte greu, pentru că aveam multe teme de făcut, nu îți permiteau să nu înveți la geografie și să înveți doar la matematică, de exemplu. Toți profesorii erau exigenți. Colegii mei făceau teme până la ora unu noaptea, ca să rămână competitivi, oră la care eu dormeam de mult, pentru că aveam antrenament de dimineață.

Visa să se facă avocat, dacă nu ajungea fotbalist

Mulți dintre colegii mei s-au angajat deja, mulți lucrează în companii de IT, după ce s-au dus la Politehnică. Dacă nu reușeam în fotbal, cred că tot spre informatică mă duceam.

Deși un vis al meu era să fiu avocat. Mă uitam la filme și mi se părea o meserie interesantă, deși am auzit că în România nu este la fel de interesantă ca în America. Eram fascinat de ce vedeam în seriale sau filme.

Unul dintre hobby-urile mele sunt mașinile. Am mulți prieteni cu același interes, vărul meu are un atelier unde se ocupă de partea de roți, mai văd și acolo mașini frumoase. Îmi place să mă uit la filme și să mă plimb.

Am un câine din rasa Golden Retriever, pe care îl iubesc ca pe ochii din cap. Nu i-am pus nume de fotbalist, îl cheamă Buddy. Am văzut niște filme americane de Crăciun și i-am zăpăcit pe ai mei, le-am cerut trei ani de zile să îmi ia un câine", a declarat Robert Ion pentru Sport.ro.

Text - Gabriel Chirea / Foto - @robeerrtt10