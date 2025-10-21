„Arena Baschetului” de lângă Complexul Sportiv Național a fost plină duminică după amiază, cu câteva ore înainte de meciul Dinamo – Rapid din SuperLiga de fotbal. S-a jucat derby-ul studențesc dintre CSU ASE și CSU Știința Politehnica București, câștigat dramatic, la un singur coș, de oaspeți: 75-77.



Aproximativ 400 de spectatori au umplut cocheta sală de pe Bulevardul Basarabiei. Mulți studenți, prieteni și rude ale jucătorilor au venit să urmărească rivalele universitare. Iar atmosfera a fost incendiară, ambele tabere încurajându-și cu entuziasm favoriții. Poate că numărul de spectatori nu pare unul impresionant, dar, ținând cont că aceștia au fost prezenți la un meci din divizia a doua de la noi (Liga 1 este eșalonul doi, Liga Națională este primul eșalon), putem spune că este o cifră foarte bună. Mai ales că aceasta depășește numărul de spectatori de la Dinamo – Rapid, din Liga Națională, disputat săptămâna trecută în aceeași sală – 300.



CSU ASE a început mai bine, s-a detașat după primul sfert, 28-11, și se părea că nu va avea probleme să câștige meciul. Știința a echilibrat în sfertul 2, pe care l-a câștigat cu 18-15, însă diferența era în continuare destul de mare: 43-29 pentru gazdele acestei întâlniri.



În sfertul 3, echipa Politehnicii București s-a impus detașat, 30-12, speculând și căderea neverosimilă a adversarilor. După trei „sferturi”, oaspeții conduceau cu 59-55.



În ultimele 10 minute, ASE-ul a dat asaltul final, încercând să revină la conducere. Mingea a ieșit din inel în câteva rânduri la aruncările jucătorilor antrenați de Alexandru Șerban. Până la final, ei au redus doar două puncte din diferență, așa că politehniștii s-au impus cu 77-75.



Știința București conduce în clasamentul Grupei C, cu 6 puncte după trei etape, iar CSU ASE e pe locul 4, cu 4 puncte.



Pentru CSU ASE au evoluat următorii jucători: D. Pârâu, T. Stoica, M. Roșu, A. Panait, F. Neagu, N. Ion Drăgoescu, Lazic, Popovici, Pascariu, Bălan, Cucu și L. Vasile. Antrenor: Alexandru Șerban. Pentru CSU Știința București au jucat: Lopuchov, Bănică, Barbălată, A. Gheorghe, Mustiatsa, Tache Fuerea, Raicu, Drume, Mirea, Mitrică, Orbulescu Mat și Petrescu. Antrenor: Theodosios Paralikas.

