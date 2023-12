Robert Ion, mijlocașul ofensiv al lui Poli Iași, spune că are noroc de un metabolism care îi permite să se bucure de bunătățile tradiționale preparate de Sărbători, dar să și se mențină într-o formă fizică optimă.

"Cred că putem să batem pe oricine, dar în același timp să și pierdem cu orice echipă"

"Clasamentul e foarte strâns, două victorii te duc acolo, pe loc de play-off, două înfrângeri te bagă în hora retrogradării. Eu zic că noi avem echipă bună și ne putem bate la locurile de play-off. Nu pot să zic că obiectivul e neapărat play-off-ul, dar vrem să fim cât mai departe de locurile de retrogradare și baraj.

Cred că putem să batem pe oricine, dar în același timp să și pierdem cu orice echipă. Nu mai sunt echipe slabe în campionatul ăsta. Noi nu am avut omogenitate, echipa a început să se închege abia în etapa a șaptea, a opta. Am făcut puține puncte la început, pe mine m-a tras în jos și acel cartonaș roșu, am stat două etape.

"Fac un apel și la suporterii ieșeni să fie un pic mai răbdători"

În retur am mers mai bine, am făcut mai multe puncte. Eu cred că va fi mai bine și fac un apel și la suporterii ieșeni să fie un pic mai răbdători, pentru că pentru lucruri bune e nevoie de puțin timp. Sper să ajung la potențialul maxim. Credeți-mă, am auzit de atâtea ori că sunt talentat și că trebuie să explodez în evoluții. Dacă aș ști și eu ce să fac ca să se întâmple asta... Acum cred că am ajuns la o anumită maturitate fotbalistică, sper că am învățat ce am făcut greșit și acum, în 2024, să fie anul meu. Să explodez, cum se zice.

Cred că e mai bine să începem mai repede competiția, nu ai timp nici să pierzi din condiția fizică prea mult, atâta timp cât faci un pic de antrenamente și efort în zilele acestea libere. Apoi, reluăm antrenamentele și în două săptămâni începe campionatul. Pentru mine, personal, e mai bine, pentru că o perioadă mai lungă de pauză înseamnă o reacomodare la efort mai lungă și un cantonament mai lung.

Norocul meu e că nu am probleme cu kilogramele și pot să mănânc ce vreau eu. Îmi place perioada acesta, Sărbătorile de iarnă este perioada mea preferată din an. Deci nu o să ratez nimic, nici sarmale, tot ce se poate, cozonac, pentru că nu mă îngraș", a declarat Robert Ion pentru Sport.ro.

Robert Ion, internațional român la toate categoriile de vârstă

Robert Ion (23 de ani) a fost junior la FC Rapid, Sportul Studențesc, Regal Sport/Academia de Fotbal Atletico de Madrid și FCSB, iar la seniori a jucat pentru Academica Clinceni (2018-2020, 2021-2022), FCSB (2020), FC Voluntari (2021), FCV Farul (2022) și Poli Iași (2023-prezent). El a fost considerat unul dintre cei mai buni juniori români la categoria lui de vârstă, fiind selecționat la toate reprezentativele de juniori ale României.

S-a accidentat grav la finalul anului 2020, când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, în timpul unui meci FCSB II - Rapid II. Are 132 meciuri jucate și 19 goluri marcate, majoritatea prezențelor fiind la nivelul Ligii 1. Poate juca ca mijlocaș ofensiv, mijlocaș dreapta și mijlocaș stânga și este cotat la 250.000 de euro.

