Robert Ion și-a reziliat contractul cu FCV Farul, la începutul lunii decembrie, la capătul unei perioade în care nu a jucat aproape deloc. Curtat insistent ani de zile de Gică Hagi și de alți oficiali ai grupării constănțene, acesta a fost tras pe linie moartă fără nicio explicație, după ce începuse campionatul în postura de primă rezervă introdusă în teren (FCU Craiova 2-1, min. 64 / 2-0 Mioveni, min. 46) și nu a mai jucat deloc în campionat după prima apariție ca titular (0-0 Chindia, schimbat min. 46).

În următoarele patru luni, jucătorul a fost apt din punct de vedere fizic și s-a antrenat normal, dar a mai evoluat doar în Cupa României cu CSM Alexandria (2-2, min. 60) și Rapid (2-0, min. 73). Un produs al academiilor Regal Sport și FCSB, mijlocașul ofensiv este considerat unul dintre cei mai talentați tineri jucători români și a semnat recent cu Poli Iași.

Ca junior, a fost în probe două săptămâni la Viitorul

"Ca junior, am ales FCSB în detrimentul Viitorului. Rapidul m-a contactat înainte, când erau în Liga a 4-a. Am ieșit la o masă cu Daniel Niculae și Ovidiu Burcă, le-am mulțumit pentru ofertă și pentru interes. Sunt rapidist, dar echipa era în Liga a 4-a, eu îmi doream ceva mai mult, eram printre cei mai buni juniori din țară, la momentul acela. Am vrut să merg la Viitorul, am fost două săptămâni acolo, cred că era grupa cu Tucaliuc, Leca, Matiș, Haită. O generație foarte bună, campioană națională, deși nu s-au impus foarte mulți în prima ligă. Domnul Gică Hagi mă cunoștea foarte bine, dorea să mă transfere de ceva timp.

Am fost la Ovidiu, am făcut antrenamente cu cei de vârsta mea. După acest stagiu, am avut un meci-școală cu prima echipă, era anul în care au câștigat titlul în Liga 1. După prima repriză, domnul Hagi a oprit antrenamentul și a zis 'Robert Ion trece la noi!'. Îi sunau în fiecare zi pe oficialii de la Regal, cereau buletinul ca să poată face contractul, îl sunau și pe tata.

A ales FCSB pentru că nu a vrut să stea în căminul de la Ovidiu

Am stat și m-am gândit, copil fiind, că nu aș fi putut sta în permanență în căminul clubului. Nu cred că aș fi putut sta. E greu să pleci de acasă, să pleci de lângă părinți, colegi, prieteni. Părinții mei au insistat mereu să mă țin și de școală, învățam la un liceu bun din București. E destul de greu să te acomodezi în căminul unui club, la 16-17 ani, dacă nu ai venit de mic acolo. Sunt de părere că trebuie să faci sacrificii pentru fotbal, dar, dacă nu trebuie neapărat să le faci, prefer să nu ajung în situația aia. Eu am avut o situație familială și financiară bună.

A durat o săptămână, două săptămâni. Cei de la Viitorul așteptau răspunsul, voiau să plătească. Cei de la Regal m-au lăsat să aleg singur și eu am zis că nu vreau să părăsesc Bucureștiul. Am mers la FCSB pentru că voia să mă ia domnul Geambazi, nepotul domnului Becali. Cred că aveam 16 ani și jumătate. Am stat trei luni la juniori și apoi am jucat numai la Liga 3. A fost o perioadă bună la FCSB, am debutat la 18 ani, în Europa League, cu Milsami Orhei. Fusesem deja împrumutat la Clinceni, debutasem deja în Liga 2.

A fost curtat insistent de Gică Hagi și Zoltan Iașko

Cei de la Farul, de fiecare dată când jucam cu ei, patru-cinci ani la rând în Liga 1, mă chemat la ei. Ori domnul Hagi, ori domnul Iașko, mai în glumă mai în serios, îmi ziceau 'poate vii la noi din vară'. Știam că e interes foarte mare pentru mine de acolo și că sunt plăcut de ei. În vara trecută, am avut oferte cu contracte de trei ori mai mari decât cel propus de Farul, din România și din străinătate. Am refuzat în momentul în care am văzut că a intrat pe fir Farul. Nu am mai negociat cu nimeni, ne-am înțeles repede, pentru că nu am avut nici mari pretenții. Voiam să lucrez cu domnul Hagi, știam că mă dorește la Farul.

M-am dus cu inima deschisă. Au urmat trei meciuri în care am jucat, apoi nu știu ce s-a întâmplat. Eram jucătorul lor, adică nu venisem împrumut, eram jucător tânăr, mă curtaseră atâția ani... Am stat până în a opta etapă, când mergeau lucrurile bine. Nu m-am dus ca un copil răzvrătit, ca să sucesc cuțitul în rană. Am lăsat să meargă bine echipa, mă bucuram pentru colegi, pentru că am avut o relație foarte bună cu ceilalți jucători. L-am întrebat pe domnul Hagi dacă putem să discutăm două minute. Am întrebat ce nu fac bine sau ce fac greșit, ca să pot să schimb, să îmbunătățesc. Nu am întrebat niciun antrenor, niciodată, de ce nu joc.

"E greu să găsești motivația, când știi că nu o să joci"

Nu am primit un răspuns concret. Domnul Hagi a spus că o să fie bine, că trebuie să mă antrenez în continuare, că o să-mi vină rândul. Nu a fost nimic la obiect. Chiar domnul Hagi spune mereu 'te antrenezi șase zile pentru ca în a șapte să te bucuri de efortul depus'. M-am antrenat bine, chiar colegii mei remarcau asta, am încercat să mă bucur de fotbal. M-am antrenat foarte bine până la finalul lui noiembrie, dar jucam 30 de minute cu o echipă de Liga 3 sau 15 minute cu Rapidul. A fost greu și pentru mine, cred că am început să clachez psihic la finalul lui noiembrie.

E greu să-ți găsești motivația, când știi că nu o să joci, indiferent cât te antrenezi. Știam că oricum trebuie să vorbim la finalul lunii decembrie, ca să vedem cum rezolvăm situația. Într-o zi am primit un telefon, să vin să vorbim ca să reziliem contractul. Eu nu am vrut să produc vreun șoc la echipă, pentru că aveam o relație bună cu vestiarul. Am vrut să îi las în pace, pentru că două săptămâni nu mai mor să aștept, de la început de decembrie până pe 16 decembrie. Oricum nu găseam echipă atunci.

"Plec fără niciun resentiment față de club. Așa a fost să fie"

M-au chemat pe 2 sau 3 decembrie, le-am spus condițiile în care plec. Ei au spus să mai stau două zile ca să se gândească. Ne-am înțeles, plec fără niciun resentiment față de club. Așa a fost să fie. Dar nu mă așteptam ca cererea de reziliere să vină tot de la ei. E un pic ciudat, pentru că la Farul nu e ca la alte cluburi, unde există mai multe persoane, poate angajații nu sunt pe aceeași lungime de undă. La Farul am fost dorit de patron, antrenor și directorul sportiv într-o singură persoană.

Nu a fost vorba nici că a fost preferat un alt jucător U21, pentru că domnul Hagi chiar e cam singurul care folosește mult mai mulți juniori decât prevede regulamentul. Am plecat de la Farul și nu știu de ce nu am jucat, unde s-a produs ruptura. Nu am aflat nimic de la oamenii din club.

Singura explicație: a jucat slab în meciul cu Chindia

Primele două meciuri am jucat bine. Cu Mioveni am executat două cornere din care s-au obținut două penalty-uri și s-a schimbat jocul. Singura explicație pe care am reușit să o găsesc singur a fost că am jucat slab în a treia etapă, cu Chindia. Într-adevăr, cred că a fost cel mai slab meci al meu de când joc în Liga 1. Nici nu am atins mingea, a fost ca și cum nu existam pe teren. Am jucat pe o poziție... La Farul, sistemul de joc și mișcările sunt un pic diferite față de ce am întâlnit eu până acum.

Știam că am nevoie de o perioadă de acomodare. Am jucat ori extremă stânga, ori decar, ori inter. În meciul cu Chindia am fost un fel de decar, dar mai retras. Nu m-am mișcat bine, nu am avut vlagă, ăsta e adevărul. Dar se întâmplă, mai faci un meci foarte prost. Nu îmi explic de ce nu mi s-a zis, dacă acela a fost motivul, că și-a dat atunci seama că nu sunt ce trebuie. Dar, după un meci să tragi așa pe linie moartă un jucător pe care ți l-ai dorit atâta timp, e ciudat", a declarat tânărul fotbalist pentru Sport.ro.

Robert Ion, internațional român la toate categoriile de vârstă

Robert Ion (22 de ani) a fost junior la FC Rapid, Sportul Studențesc, Regal Sport și FCSB, iar la seniori a jucat pentru Academica Clinceni (2018-2020, 2021-2022), FCSB (2020), FC Voluntari (2021), FCV Farul (2022) și Poli Iași (2023). El a fost considerat unul dintre cei mai buni juniori români la categoria lui de vârstă, fiind selecționat la toate reprezentativele de juniori ale României. S-a accidentat grav la finalul anului 2020, când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, în timpul unui meci FCSB II - Rapid II. Are 108 meciuri jucate și 15 goluri, majoritatea la nivelul Ligii 1. Poate juca ca mijlocaș ofensiv, mijlocaș dreapta și mijlocaș stânga și este cotat momentan la 150.000 de euro.

Text - Gabriel Chirea