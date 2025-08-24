Echipele de baschet 3x3 ale Clubului Sportiv Universitar ASE domină baschetul 3x3 de la noi, jucând majoritatea finalelor și la seniori, și la tineret și juniori. După titlul de vicecampioană națională câștigat de echipa masculină la seniori, echipele feminină U21 și masculină U23 au luat aurul, iar cea feminină U23 și masculină U21 au jucat finalele turneelor în care au fost angrenate.



Echipa masculină de baschet 3x3 a terminat pe locul 2 în Turneul Final al Campionatului Național, fiind învinsă în finală de CSU Neptun. Au jucat pentru CSU ASE: Matei Constantinescu (student ASE Facultatea de Cibernetică), Toni Pavel (student ASE FABIZ), Calin Stoian (student Universitatea Politehnica București) și Robert Spoitoru (student UNEFS București).



CSU ASE a fost singurul club reprezentat la fiecare categorie în Turneul Final al Campionatului Național Baschet 3x3 la U21 și U23. Toate cele 4 echipe au ajuns în ultimul act al competițiilor. Fetele de la U21 și băieții de la U23 au devenit campioni, iar formațiile U23 (la feminin) și U21 (la masculin) sunt vicecampioane naționale. Secția de baschet 3x3 a clubului universitar bucureștean a fost înființată în urmă cu numai doi ani.



Iată componențele celor patru echipe participante la campionatele de tineret:



Echipa feminină U21 (locul 1)

Vanessa Preda - studentă ASE Facultatea de Marketing

Agnes Zane - studentă Universitatea Poitehnica București

Giulia Monor - studentă UNEFS București



Karina Munteanu - studentă FEFS Craiova





Echipa masculină U23 (locul 1)



Toni Pavel – student ASE FABIZ

Dragoș Pârâu - student ASE REI



Mihnea Ilie - student ASE Management

Calin Stoian – student Universitatea Poitehnica București



Echipa feminină U23 (locul 2, finală pierdută în prelungiri cu Sportul Studențesc)

Cătălina Crăciunescu – studentă Master ASE

Daria Toma – studentă FEFS Pitești

Andreea Mazilu - studentă FEFS Pitești

Daria Iordăchescu - studentă FEFS Craiova





Echipa masculină U21 (locul 2)

Matei Toma - student UNEFS București

Robert Spoitoru - student UNEFS București

Vlad Cozea - student UNEFS București

Andi Drume - student UNEFS București



Antrenorii secției de Baschet 3x3 a CSU ASE sunt conferențiar universitar doctor Cristina Nae și lector universitar doctor Marian Zamfir, care îndeplinesc și rolul de profesori ai Departamentului de Educație Fizică și Sport de la Academia de Studii Economice.



Rezultatele obținute în 2025 vin în completarea celor de anul trecut, când echipele masculină și feminină U18 au câștigat campionatul național. De asemenea, echipa U21 a jucat finala Turneului Final al Campionatului Național în sezonul trecut, iar seniorii s-au clasat pe 3 în Cupa României Open Masculin.

