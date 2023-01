Robert Ion, fost jucător la FCSB, Clinceni, Voluntari și Farul, spune că nu ducem lipsă de talente, dar e defectuos modul în care formăm juniorii pentru acomodarea la fotbalul profesionist. Mijlocașul ofensiv a fost trimis în probe la academia lui Atletico Madrid din Spania, unde a văzut că singurele diferențe între juniorii români și cei spanioli sunt de mentalitate și de pregătire tactică.

Junior la Rapid și Sportul, înainte să meargă la Academia Atletico Madrid

"Am început fotbalul la Rapid, am jucat acolo trei ani și jumătate, de la 6 la 9 ani. La bază sunt rapidist, toată familia mea este rapidistă. L-am avut antrenor pe Ciprian Niță, care este acum în staff-ul domnului Mutu. După aceea m-am mutat la Sportul Studențesc, unde am stat alți trei ani și jumătate. Am ieșit campion național, am avut grupe foarte bune, dar au fost problemele acelea cu Vasile Șiman. Ne-am mutat la academia Regal Sport, care a devenit Academia Atletico Madrid, ulterior.

Am avut acolo o perioadă foarte bună, am avut și un antrenor spaniol, plus un prepapartor fizic spaniol. Eu vorbesc limba spaniolă, pentru că am făcut școala generală și liceul bilingv, română-spaniolă. Am făcut la Cervantes și la Mihai Viteazu, unde am ales a doua limbă după engleza spaniola. Nu am învățat din telenovele, ci la școală. Au fost cei mai buni ani ai mei în perioada junioratului. Lucrau total diferit, era pentru prima dată când ne aducea pe un teren echipamente de forță, gen haltere, gantere. Eram foarte bine pregătiți fizic. Am fost coleg cu Raoul Baicu, Adrian Ilie de la Steaua, Tudor Moldovan de la FCSB II.

"Avem jucători talentați în continuare, dar talentul nu e prelucrat cum trebuie"

Jucătorul român e foarte talentat, foarte talentat. Antrenorii spanioli pe care i-am avut au spus că noi avem același talent ca brazilienii, până la 14 ani. Mulți spun că nu mai avem jucători talentați, dar eu spun exact invers. Avem jucători talentați în continuare. Talentul nu e prelucrat cum trebuie, jucătorii tineri trebuie să crească într-un mod corect. De asta are succes academia domnului Hagi.

Antrenorii au zis clar că trebuie să fiu văzut de cei din Spania. Am stat trei săptămâni la academia lui Atletico Madrid, cât dura stagiul de pregătire. Am stat la baza lor de pregătire. A fost impresionant, am stat în cameră cu un jucător care acum este titular în naționala Camerunului și e împrumutat de Olympiakos la Bochum, Pierre Kunde Malong îl chema.

Am văzut că s-a zis că nu am făcut față acolo și m-am întors înapoi. Lumea nu știe că în Spania am făcut antrenamente cu o echipă cu doi ani mai mare. Ei erau născuți în 1998, eu în 2000. M-au dus la o grupă mai mare, pentru că au vrut să mă vadă într-un mediu mai competitiv. Am stat o săptămână la ei, apoi m-au mutat la vârsta mea, cu care am avut puține antrenamente.

"Spaniolii sunt sub noi în privința talentului, a chestiilor native"

Sincer vă spun, spaniolii nu au absolut nimic în plus față de români. Mă refer la talent. Erau sub noi. Și nu mă refer doar la mine, ci la majoritatea colegilor pe care i-am avut de-a lungul timpului. Mă refer la chestiile native, la ce putem să facem cu mingea, la fantezie, la cum interpretăm noi jocul. Singurul lucru la care ne sunt superior este mentalitatea. Se antrenau foarte serios, deși mai aveau și ei scăpări.

Ei erau deja familiarizați cu sala de forță. De la 14-15 ani erau deja chemați la antrenamentele echipei de seniori, se antrenau cu Torres și Griezmann, încercau să-i integreze. Am rămas perplex că ei făceau antrenamente la 14 ani cu Torres, pentru că eu m-am dus să fac poză cu el. Nu stăteau permanent, dar îi ținea trei-patru zile, ca să aibă contactul cu echipa mare, să vadă care este nivelul.

"Trecerea de la juniori la seniori e grea din punct de vedere tactic"

E grea trecerea de la juniori, pentru că te antrenezi aproape mereu pe sintetic, apoi la seniori joci numai pe iarbă naturală. Genunchii sunt obișnuiți cu o anumită suprafață... După ce am avut ligamentele rupte, am stat și m-am interesat. Trecerea de la juniori la seniori e grea din punct de vedere tactic, părerea mea. Nu cred că e o problemă fizică. Partea fizică o recuperezi cel mai repede, îți trebuie trei săptămâni - o lună ca să te pui la punct. Sau faci cantonamentul, joci două-trei meciuri și ești la nivelul echipei. Forța poți să o ai sau nu, dar se poate recupera și ea. Partea tactică e alt lucru. La noi, la juniori, nu se prea lucrează tactic. Nu știu azi, dar cât am fost eu junior, nu se prea lucra.

O altă problemă e că, odată cu trecerea la seniori, juniorilor li se mărește contractul foarte mult, dau de niște bani mulți prea repede și nu toți sunt cu o situație familială și financiară bună. Adevărul e că mulți fac fotbal pentru că trebuie să reușească în viață, să scape de sărăcie. Dacă te trezești cu bani mulți la București sau la Cluj, nu ai cum să cazi în patima diverselor distracții. Dacă ești vârf de generație la juniori și ești promovat la seniori la echipa ta, nu cred că e o problemă, ești văzut tot bine. Ești respectat pentru că-ți știu potențialul. Dacă te transferi la altă echipă, poate să fie o problemă, pentru că nu mai ai același statut.

Academia lui Atletico, sală de forță și facilități de recuperare doar pentru juniori

Atletico avea o bază de pregătire foarte bine pusă la punct. Cu multe terenuri, sintetice și de iarbă. Aveau condiții de recuperare pentru juniori. În România, am mai văzut la seniori, dar la juniori nu avem, poate la unul sau două cluburi. Aveau saună, bazine de apă rece și caldă, jacuzzi, masaj. Aveau sală de forță doar pentru juniori.

Copiii erau obligați să meargă la școală. Apoi îi lua un microbuz ca să îi ducă la masă. Nu îi țineau în cămin, aveau niște căsuțe, unde se stătea singur sau cu un coleg. Venea cineva și făcea mâncare, făcea curățenie. Era ca și cum locuiai într-un duplex cu mai multe persoane. Venea dubița și te ducea la antrenament, venea special pentru tine. Au o organizare impresionantă.

"Suntem foarte ușor de mulțumit. E o mentalitate generalizată la fotbaliștii români"

Noi suntem foarte ușor de mulțumit. Dacă mergem în străinătate și am dat două goluri într-un meci, trăim zece meciuri din ele. E o trăsătură foarte greu de scos din mentalul jucătorilor români această mulțumire de sine. Cred că e o mentalitate generalizată la fotbaliștii români. Recunosc că o am și eu, deși încerc să schimb chestia asta. Cel puțin când eram copil, când jucam bine un meci, știam că nu o să fiu scos din echipă pentru partidele următoare. În capul meu ziceam că o voi lua de la zero meciul următor, dar nu puteam. Intram în teren cu o superioritate față de restul.

Am văzut că toți fotbaliștii români o au. Mă uit la Messi și la Ronaldo că joacă de 20 de ani la cel mai înalt nivel, dar sunt concentrați la fiecare meci. Eu sper că m-am maturizat, sper că am reușit să scap de chestia asta. M-a ajuta și experiența de la Farul, pentru că domnul Hagi nu acceptă niciun meci-școală sau antrenament unde să nu fii la intensitate maximă, să joci cu frâna de mână trasă. Ne zicea că și el greșea, dar că nu vrea să ne vadă că nu alergăm sau nu băgăm piciorul", a declarat Robert Ion pentru Sport.ro.

Robert Ion, internațional român la toate categoriile de vârstă

Robert Ion (22 de ani) a fost junior la FC Rapid, Sportul Studențesc, Regal Sport/Academia de Fotbal Atletico de Madrid și FCSB, iar la seniori a jucat pentru Academica Clinceni (2018-2020, 2021-2022), FCSB (2020), FC Voluntari (2021), FCV Farul (2022) și Poli Iași (2023). El a fost considerat unul dintre cei mai buni juniori români la categoria lui de vârstă, fiind selecționat la toate reprezentativele de juniori ale României. S-a accidentat grav la finalul anului 2020, când a suferit o ruptură de ligamente încrucișate, în timpul unui meci FCSB II - Rapid II. Are 108 meciuri jucate și 15 goluri marcate, majoritatea prezențelor fiind la nivelul Ligii 1. Poate juca ca mijlocaș ofensiv, mijlocaș dreapta și mijlocaș stânga și este cotat la 150.000 de euro.

Text - Gabriel Chirea

Foto - @robeerrtt10 / FC Politehnica Iași