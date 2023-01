Robert Ion, unul dintre cei mai talentați jucători tineri români, a reziliat contractul cu FCV Farul, liderul din prima divizie, pentru a semna cu Poli Iași, ocupanta locului secund în Liga 2.

Poli Iași, șanse mari de calificare în play-off și de promovare

Ieșenii ocupă locul al doilea în eșalonul secund, cu 31 de puncte acumulate în 16 meciuri jucate, golaveraj +9, fiind surclasați doar de CSA Steaua (33p, 16m, +14), echipă care nu se știe încă dacă va avea drept de promovare. "Alb-albaștrii" au șanse foarte mari să ajungă în play-off, iar Leo Grozavu a închegat un lot valoros pentru nivelul Ligii 2.

În spatele trupei din Copou se clasează Oțelul Galați (31p, 16m, +8), Unirea Slobozia (29p, 16m, +15), Unirea Dej (27p, 16m, +4), AS FC Buzău (26p, 16m, +4), FC Csikszereda (25p, 16m, +9), FC Dinamo 1848 (24p, 16m, +2) și Concordia Chiajna (23p, 16m, +4). Moldovenii vor începe anul 2023 cu meciuri contra celor de la 1599 Șelimbăr (25 februarie / acasă), SSU Poli Timișoara (4 martie / deplasare) și Progresul Spartac (11 martie / acasă).

Robert Ion, om esențial în promovarea Academicii Clinceni în Liga 1

"Am avut oferte de la Liga 1, dar nu mi s-a părut că merită să fac pasul. Nu am jucat șase luni de zile și statutul cu care mă duceam acolo era de încercare. Am zis că nu mai vreau să plec de acasă și să mă duc de încercare. Se tot învârt jucătorii între echipele din Liga 1. Doar jucătorii tineri, ca mine, mai coboară și mai urcă între divizii. La Poli Iași știam că domnul Grozavu sunase la Farul, că era deja interesat să mă transfere. Mie mi-a plăcut ce juca echipa lui când era la Sepsi.

Poli Iași e un club mare, cu o tradiție importantă, m-am uitat și pe clasament, văzusem și câteva meciuri ale lor. Știu că au o situație financiară bună, orașul e frumos, lotul e competitiv, suporterii vin lângă echipă. Am zis că e cea mai bună variantă pentru mine, că e văzut ca un pas în spate acum, mai ales că am văzut că pot să fac față la Liga 1. Un pas înapoi, doi pași înainte, m-am gândit. Am deja experiența promovării de la Clinceni, unde am fost și golgheterul echipei (n.r. - sezonul 2018-2019 / 32 de meciuri, 10 goluri, 8 pase decisive).

Cred că Iașul are șanse mari de promovare. Suntem la șase luni distanță de promovare, mai sunt doar 13 meciuri. Sper să mă reîntorc din vară în Liga 1. Iașul e un club important, eu cred că, în cazul promovării, nu ne vom bate la retrogradare. E diferit față de cum a fost la Clinceni, unde nu exista o tradiție, bugetul era mic, orașul și pretențiile erau mai mici. Contractul meu e făcut să se prelungească dacă echipa promovează.

Pe termen mai lung, vreau să joc și în străinătate. Puteam pleca în Polonia, un campionat puternic, în care românii se adaptează bine. Am considerat că, după luni de zile neplătit la Clinceni și după opt luni de accidentare, trebuia să mă forțez ca să mă pun pe picioare într-un timp foarte scurt. Am zis că nu vreau să plec și să mă întorc pachet în șase luni. Dacă plec în străinătate, vreau să plec în condiții optime, să fiu bine din punct de vedere mental și fizic. Aș vrea să nu mă mai întorc pentru o perioadă de timp.

Mai sunt șase luni eligibil pentru naționala U21. Naționala de tineret este singura națională la care nu am fost, în rest am fost chemat la toate echipele de juniori. Dacă ajut Iașul să promoveze, poate mă ajut și pe mine și revin în circuitul naționalelor", a declarat Robert Ion pentru Sport.ro.

Transferurile lui Poli Iași în această vară:

Veniri - Robert Ion (România / 22 de ani / mijlocaș ofensiv / FCV Farul / liber de contract), Alexandru Musi (România / 18 ani / mijlocaș ofensiv / FCSB / împrumutat)

Plecări - Mykhaylo Plokhotnyuk (Ucraina / 23 de ani / atacant / CSM Slatina / contract reziliat), Anton Karachanakov (Bulgaria / 30 de ani / extremă stânga / contract reziliat), Torino Hunte (Olanda, Surinam / 31 de ani / extremă stânga / contract reziliat), Paul Fosu-Mensah (Olanda, Ghana / 21 de ani / fundaș dreapta / contract reziliat)

Antrenor - Leo Grozavu (confirmat)

Lotul de jucători:

Portari - Risto Jankov, Tobias Knoflach, Ianoș Brînză

Fundași - Marius Martac, Tudor Telcean, Răzvan Tincu, Viorel Lică, Ștefan Ștefanovici, Enrichi Finica (împrumutat de la Rapid), Denis Ciaun, Christ Kouadio, Florin Plămadă

Mijlocași - Octavian Cracea, Denis Bujor (împrumutat de la FCV Farul), Gabriel Vașvari, Francisc Cristea, Antonio Dumitru, Alexandru Anton, Julian Marchioni, Alin Roman, Alexandru Hrib, Cătălin Hlistei, Nicolas Del Priore (împrumutat de la Deportivo Maipu)

Atacanți - Shayon Harrison, Pawel Tomczyk, Robert Niamțu

Primul "11" probabil: Knoflach (Jankov) - Martac, Tincu, Plămadă (Telcean), Finică (Ștefanovici) - Marchioni, Vașvari - Musi, R. Ion, Hlistei - Harrison (Tomczyk)

Text - Gabriel Chirea / Foto - @robeerrtt10, FC Politehnica Iasi