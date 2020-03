Situatie e disperata in Liga 2: „A scris numele angajatilor pe hartie si a inceput sa planga, cand a facut o simulare pentru concedieri”

Daca nu se reia competitia pana la jumatatea lunii mai, conducatorii din Liga 2 vor fi nevoiti sa apeleze la masuri neplacute.

Pe fondul epidemiei de coronavirus si a starii de urgenta, toate intrecerile sportive din Romania au fost amanate, iar conducatorii cluburilor de fotbal din Liga 2 spun ca situatia poate deveni dramatica, daca nu se vor relua meciurile pana la jumatatea lunii mai.

“Am mai discutat intre noi, conducatorii, si situatia nu e deloc roz. Cred ca, in afara de 5-6 cluburi, care au ceva rezerve in buget sau au de unde imprumuta bani pe termen scurt, restul stau pe marginea prapastiei si se uita in abis. Dar si la cele la care nu e disperata situatia, s-au intins cam mult cu cheltuielile la contractele jucatorilor, in incercarea de promova in prima divizie, si tot trebuie sa taie de undeva. Din ce am inteles din aceste discutii, daca nu se reiau meciurile la Liga 2 in urmatoarele doua luni, cel putin 6-7 dintre cluburi vor fi nevoite sa intre in insolventa, sa se retraga din campionat si sa ceara sa joace in Liga 3 si a Liga 4 sau sa bage juniori cu salariul de 1.000-2.000 de lei.

Chiar vorbeam astazi cu un coleg care spunea ca a scris numele tuturor angajatilor clubului pe o foaie si i-au dat lacrimile cand a incercat sa taie cu pixul o jumatate dintre ei, ca un exercitiu la ce va trebui sa faca in luna mai. Stia ca fiecare are rate la banca si la masina, chirii, dobanzi la carduri, familii, copii, nevoi medicale... Sper si avem incredere ca Guvernul va rezolva cat mai repede aceasta problema cu coronavirusul, pentru ca altfel, daca dureaza mai mult de luna iunie, trebuie sa dam drumul si jucatorilor. Nu stiu cum ne vom descurca atunci, daca ei nu stiu vreo alta meserie pe langa fotbal, si ar fi pacat sa ajungem la nivel de amatori. Un jucator chiar zicea la telefon, mai in gluma, mai in serios, ’dom’ presedinte, va rog eu, nu ma trimiteti sa fac soferie pe camion sau taximetrie, vreau sa joc fotbal!’.

Speram la ce e mai bine, dar ne pregatim de ce e mai rau... E o nenorocire ce s-a intamplat, ne-a prins epidemia din nou pe picior gresit pe toti. Eu chiar am facut o simulare, am alcatuit mai multe liste cu juniorii clubului, cu ce fotbalisti cu experinta putem opri, ca sa vedem daca putem sa facem fata si sa nu retrogradam, daca jucatorii cu experienta nu inteleg situatia si nu renunta temporar la o parte din bani, pana ne echilibram. Poate ofera Guvernul o scutire de impozite, un ajutor financiar sau macar imprumuturi garantate de stat. Oricum, important e sa fim toti sanatosi si, dupa aceea, vedem ce se mai poate repara”, a spus unul dintre reprezentantii cluburilor din Liga 2, care a tinut sa vorbeasca cu Sport.ro sub protectia anonimatului.