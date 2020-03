In timp ce Gigi Becali face donatii de materiale medicale, asociatul sau spune ca antidotul pentru coronavirus este vitamina C

Gigi Becali detine 90% si Vlaescu are 10% dintr-o clinica care ofera tratamente alternative pentru cancer.

Patronul FCSB a facut in ultimele saptamani donatii generoase de materiale de protectie, medicamente, dezinfectant, mobilier, electronice si aparatura medicala, pentru mai multe spitale din Romania, printre care Spitalul Matei Bals din Bucuresti si Spitalul Municipal din Radauti, si a dezvaluit ca a cerut fabricii Braiconf sa produca masti medicale si costume de protectie, in loc de camasi si costume. Dincolo de gesturile laudabile de caritate facute de Becali, asociatul sau in actionariatul clinicii bucurestene Imunomedica Provita, Virgiliu Gheorghe Vlaescu, a postat pe pagina de Facebook a revistei Familia Ortodaxa pe care o conduce, un interviu acordat recent, in care spune ca Covid - 19 se poate trata cu o simpla cura puternica de vitamina C.

„Aceasta vitamina este esentiala pentru functionarea sistemului imunitar. Este ca un fel de combustibil pentru leucocite care consuma enorm de multa vitamina C. De aceea, pe parcursul infectiilor scade semnificativ nivelul vitaminei C, de aceea aceasta trebuie suplimentata masiv pentru a intretine imunitatea.

Surpriza insa este ca efectele dozelor mari de vitamina C in prevenirea si in tratarea infectiei cu Covid-19 sunt mai puternice decat la celelalte virusuri, cel putin in acest caz exista deja multa experienta clinica in China, Coreea si Japonia. In prezent, se desfasoara in China trei mari studii clinice pe efectele vitaminei C in tratarea infectiilor cu Covid-19 si rezultatele se anunta a fi foarte bune. Primul a fost postat in 11 februarie si are in vedere rezultatele avute la o administrare de 24 grame pe zi intravenos, doua perfuzii de cate 12 grame, puse pe infuzomat. Rezultatele se pare ca sunt deja extraordinar de concludente.

Dupa cum se stie, virusul pune in pericol viata omului prin Sindromul de Detresa Respiratorie Acuta (ARDS) si Sindromul Respirator Acut Sever (SARS) pe care le declansează. Ei bine, exact pe aceste doua sindroame ARDS si SARS vitamina C isi demonstreaza eficienta, existand deja studii.

De altfel, se pare că vitamina C a ajutat mult la stoparea epidemiei in China. Asta a determinat Guvernul Chinei sa declare oficial ca vitamina C joaca un rol foarte important in combaterea acestei pandemii. Pe 1 martie, jurnalul chinez de boli infectioase, gazduit de Asociatia Medicala din Shanghai, a publicat ’Consensul de expertiza privind tratamentul complet al coronavirusului in Shanghai 2019’. Documentul este de o importanta extraordinara, pentru ca in acesta este concentrata intreaga experienta chineza in lupta cu acest virus. In acest document, pe langa celelalte medicamente folosite, dintre care mentionam hidrochloroquina, se recomanda administrarea a 100-200 mg pe kg corp de vitamin C intravenos, mai ales in cazul furtunei de citokine produsa in organism ca reactie la virus. Iar pentru preventie, zeci de tone de vitamina C au fost puse la dispozitia populatiei din Wuhan”, a declarat acesta in interviul pentru ActiveNews.

Stoparea imbolnavirilor cu coronavirus si ameliorarea starii de sanatate prin admistrarea unei cure puternice de vitamina C a fost semnalata ca un „mit periculos” in presa internationala, de catre specialisti renumiti, care au spus ca inca nu exista un tratament eficient contra acestei pandemii si ca laboratoarele si oamenii de stiinta din toata lumea muncesc asiduu pentru descoperirea unui vaccin. Desi consumarea vitaminei C printr-o dieta zilnica, care sa contina legume si fruncte proaspete, este indicata, dozajul recomandat pentru lupta cu coronavirusul este mult mai mare decat cel recomandat de autoritatile medicale din intreaga lume. Doza zilnica recomandata de vitamina C depinde de mai multi factori, dar ar trebui sa se incadreze sub plafonul de 90 de mg zilnic pentru barbati, femeile - 75 de mg, femeile insarcinate - 85 de mg, femeile care alapteaza - 120 de mg, iar copiii si adolescentii sub 18 ani - intre 15 mg si 75 mg.

De altfel, vitamina C este una dintre terapiile alternative recomandate pentru a trata cancerul, alaturi de oxigenoterapie, laserul intravenos, terapia cu vasc sau hipertermia, despre care expertii oncologi au fost de acord ca nu exista dovezi ca ar functiona si ca ar potenta cel mult tratamentele clasice (chimioterapie, radioterapie, imunoterapie), dar care se fac la clinica pe care Gigi Becali si Virgiliu Gheorghe o au in Bucuresti.