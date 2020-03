Catastrofa de la Cernobil, comparata cu pandemia de coronavirus: "Acum e mai multa panica!" 

Pandemia de coronavirus a declansat o adevarata criza in toata lumea.

Fost jucator al Stelei si castigator al Cupei Europei in 1986, Stefan Iovan a facut o comparatie intre pandemia de coronavirus si catastrofa de la Cernobil. Tragedia s-a intamplat fix in anul in care Steaua a castigat Cupa Europei, iar acesta a declarat ca echipa nu si-a oprit antrenamentele atunci.

"Eu stiu ca noi ne-am antrenat in permanenta. Veneau semifinalele sau finala Cupei Campionilor si era ceva agitatie de soldati pe aici, nu era voie sa fie aglomeratie mare, ca si acum, dar din punctul nostru de vedere, stiu ca ne-am antrenat foarte bine si dovada a fost ca am si castigat Cupa Campionilor.

A fost si atunci o teama, din toate punctele de vedere, din cauza radiatiilor. La momentul respectiv eram neinformati. Parca nu a fost ca si acum, eu cred ca e mai multa panica acum. Eu consider ca nu trebuie sa fie panica, trebuie sa fim lucizi", a declarat Stefan Iovan pentru Steaua TV.