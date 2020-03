Pleaca de langa Ronaldo ca sa intre in galaxia Parisului. Ce super transfer e gata sa faca PSG dupa ce nebunia declansata de coronavirus va trece

Maurizio Sarri nu il mai doreste pe Miralem Pjanic.

Potrivit Gazzetta dello Sport, Juventus este gata sa renunte la mijlocasul bosniac daca in vara va primi o oferta tentanta, iar PSG este unul din cluburile interesate de el.



In ultimul meci disputat de Juventus, inainte ca Seria A sa fie suspendata din cauza crizei de coronavirus, torinezii s-au impus in fata lui Inter Milano cu 2-0, iar Miralem Pjanic a fost lasat de Sarri pe banca de rezerve.

Desi a fost titular in majoritatea meciurilor din Seria A si din Champions League, Pjanic a fost criticat in repetate randuri pe durata acestui sezon. Bosniacul a fost adus de la Roma in 2016, iar in aceasta stagiune a reusit sa inscrie 3 goluri si sa ofere 4 pase decisive in 32 de meciuri.



Gazetta anunta ca PSG este unul din cluburile care l-ar dori pe mijlocasul bosniac, el avand contract cu "Batrana Doamna" pana in 2023.