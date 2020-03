INCREDIBIL! John Obi Mikel a refuzat sa intre pe teren din cauza coronavirusului, iar echipa l-a dat afara! Scene IREALE in Turcia

Trabzonspor i-a reziliat contractul lui John Obi Mikel.

In plina pandemie de coronavirus, toate campionatele europene au fost suspendate, cu excpetia celor din Belarus si Turcia. John Obi Mikel, mijlocas la liderul din Super Lig, Trabzonspor, a refuzat sa mai joace din cauza crizei, considerand ca sanatatea e mult mai importanta decat un joc de fotbal, insa sefii lui n-au fost de aceeasi parere.

Clubul l-a anuntat ca este liber sa plece, iar contractul i-a fost reziliat.

"Viata e mult mai importanta decat fotbalul. Nu ma simt confortabil si nu vreau sa joc fotbal in situatia asta. Toata lumea ar trebui sa stea acasa cu familiile in aceste momente critice. Sezonul ar trebui as se anuleze", au fost cuvintele nigerianului care a jucat un deceniu la Chelsea.