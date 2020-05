Liga a 2-a a luat FOC! "UTA are tot dreptul sa fie suparata!" Contracandidatele la promovare inteleg frustrarea aradenilor

UTA Arad este la doar cinci meciuri de promovarea in Liga 1, insa aradenii se simt total nedreptatiti de decizia FRF de a organiza un play off in Liga a 2-a.

FRF a decis ca Liga a 2-a sa nu isi mai continue mersul initial, iar primele sase clasate sa dispute un play off pentru stabilirea promovatelor. UTA Arad este printre cele mai dezavantajate echipe de aceasta decizie, dupa ce avansul de 11 puncte s-a transformat in unul de doar 5 puncte.

Claudiu Niculescu, antrenorul lui CS Mioveni, ii intelege pe aradeni si crede ca ar fi fost la fel de frustrat daca se afla in aceeasi situatie. CS Mioveni este principala urmaritoare a echipei din Arad si nimic nu este jucat in esalonul secund.

"De la locul 2 in jos nu s-au schimbat foarte multe. Oricum era distanta foarte mica. UTA are tot dreptul sa fie suparata, si noi am fi fost suparati, ne-am castigat punctele, asa cum le-au castigat si altii.

Mi se pare normala decizia in ceea ce ii priveste pe cei de la locul 2 in jos, dar pentru UTA nu este just. UTA are tot dreptul sa se considere nedreptatita, dar sa promoveze direct nu era normal. Mai sunt puncte puse in joc, daca matematic nu esti promovat, trebuie sa joci.", a spus Claudiu Niculescu la Digi Sport.

Clasamentul din Liga a 2-a dupa injumatatirea punctelor este urmatorul: UTA Arad (25 de puncte), CS Mioveni (20 de puncte), Turris (20 de puncte), FC Arges (19 puncte), Petrolul (19 puncte) si rapid (19 puncte).