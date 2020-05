SCANDAL MONSTRU intre ultrasii aradeni si FRF! "E liga lor, ei decid totul... Ne urasc pentru ca stam in calea jocurilor lor murdare!"

Liga a 2-a se va incheia prin disputarea unui play off intre primele sase clasate, iar suporterii aradeni au luat foc in urma acestei decizii.

FRF a hotarat impreuna cu echipele din esalonul secund ca Liga a 2-a sa nu se mai desfasoare in mod normal, iar sezonul sa fie incheiat in urma unui play off cu jocuri intr-o singura mansa intre primele sase clasate. Punctele s-au injumatatit, iar avansul de 11 puncte al UTA Arad, s-a transformat in doar 5 puncte.

Echipele de la locul 7 in jos nu vor mai juca, astfel ca nu vor exista retrofradate. Cu toate acestea, ultrasii aradeni au luat foc dupa aflarea deciziei si nu sunt deloc de acord. Dornici de a vedea pe viu meciurile din Liga 1, suporterii au postat un mesaj acid pe pagina de Facebook 'Ultras Arad'.

"Astazi, cand in sfarsit visam frumos dupa un deceniu in care ne-am obisnuit cu suferinta, federatia ne-a mai dat o lovitura grea. Fete din umbra carora le-am stricat pasentele vor sa scape de noi cu orice ppret. Ne urasc pentru ca stam in calea jocurilor lor murdare si pentru ca inca luptam sa revenim acolo unde ne este locul.

Ne-au pus in fata 5 mari 'finale', dar au injumatatit punctele special ca sa ne arate ca pot face ce vor. e liga lor, ei decid totul... nu-i intereseaza de regulamentele aflate in vigoare pentru ca ei le schimba! Ei sunt gata sa calce in picioare notiunea de merit sportiv si de fair play oricand ca sa ajunga sus 'cine trebuie' fara sa le pese ca fac de ras fotbalul romanesc.", a fost o parte din mesajul postat de fanii aradeni.

Clasamentul din Liga a 2-a dupa injumatatirea punctelor este urmatorul: UTA Arad (25 de puncte), CS Mioveni (20 de puncte), Turris (20 de puncte), FC Arges (19 puncte), Petrolul (19 puncte) si rapid (19 puncte).