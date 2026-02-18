Sâmbătă, 7 februarie, CFR Cluj și ”U” s-au întâlnit în derby-ul etapei #26 în sezonul regulat al Superligii României, iar la capătul celor 90 de minute gazdele s-au impus cu 3-2 pe ”Constantin Rădulescu”

După fluierul de final, Cristiano Bergodi a mers glonț către Andrei Cordea și l-a luat de gât, invocând faptul că fotbalistul lui CFR i-ar fi adresat injurii grave

MM Stoica, reacție categorică după suspendările primite de Bergodi și Cordea: ”Nu vor fi probleme”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre suspendările primite de Bergodi și Cordea. Antrenorul lui ”U” a fost suspendat o lună, în timp ce jucătorul lui CFR, trei meciuri.

MM consideră că Bergodi nu va avea probleme cu cei din conducerea clujeană, în timp ce despre Cordea, oficialul campioanei a explicat că nu înțelege sancțiunea primită.

”Nu e atât de importantă suspendarea. Fonseca a fost suspendat nouă luni sau nu mai știu câte. L-au ținut la echipă și au fost inteligenți. Acum are 13 victorii consecutive. Bergodi este bun. Nu cred că va avea probleme cu cei din conducere.

Eu nu știu ce a făcut Cordea. Înțeleg că ar fi înjurat, dar când? Aia e problema. Eu am văzut rapoarte de arbitraj. Se scrie cuvânt cu cuvânt, nu la modul general injurii. Nu există în rapoartele de arbitraj folosit injurii. Se scrie clar. Nu înțeleg ce a făcut Cordea”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.