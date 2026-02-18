Antrenorul român a preluat-o pe PAOK în vara lui 2021, iar de atunci a bifat 242 de apariții pe banca tehnică și a înregistrat o medie de 1,93 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Răzvan Lucescu, interviu despre greci în presa italiană: ”Nici nu-ți poți imagina ce urmează să spun”

Răzvan Lucescu a oferit un interviu în presa din ”Cizmă” și a evidențiat că PAOK înseamnă totul pentru el și pentru oamenii din Salonic.

Tehnicianul a explicat că echipa nu este doar un club, ci parte din viața unei comunități care trăiește intens fiecare rezultat, mai ales într-o zonă cu multe greutăți.

Lucescu a sugerat și că bucuria oamenilor la victorie și tristețea la înfrângere sunt trăite la un nivel pe care rar l-a mai întâlnit.

”PAOK e viața mea. Am descoperit o lume aici care trăiește la un nivel emoțional pe care nici nu ți-l poți imagina. PAOK nu e o echipă de fotbal cu suporteri și fani fanatici în spatele ei, nu.

Pentru ei, e mult mai mult decât despre a fi un fan, este întreaga lor viață. Nu pot să explic mai bine decât atât. Trebuie să trăiești aici ca să-ți dai seama în totalitate de ceea ce reprezintă PAOK.

Pentru ei, pentru că este o zonă care suferă, unde oamenii nu sunt foarte bogați, nu au așa multe posibilități și trăiesc de pe o zi pe alta. De aceea, ceea ce-i ajută pe oameni să trăiască este PAOK.

Când PAOK câștigă, ei sunt extrem de fericiți. Când nu se întâmplă sta, se simte o tristețe incredibilă. Niciodată nu am mai văzut așa ceva”, a spus Răzvan Lucescu pentru Gianluca di Marzio.