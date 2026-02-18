După meci, Cristiano Bergodi, antrenorul ”șepcilor roșii”, a mers glonț către Andrei Cordea și l-a luat de gât, iar Daniel Pancu a turbat la flash-interviu, invocând faptul că e inadmisibil ca un tehnician străin să reproducă un astfel de gest.

Daniel Pancu, mesaj subtil după ce Bergodi și-a aflat pedeapsa

Între timp, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a emis sancțiunile pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, dar și pentru cluburile CFR, respectiv ”U”

Daniel Pancu a publicat un mesaj subtil pe rețelele social media, mai exact un citat din scriitorul român Grigore Vieru, invocând că postarea este un pamflet.

”Doi mari vrăjmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui” - Grigore Vieru, este mesajul subtil publicat de Daniel Pancu pe contul său oficial de Instagram.