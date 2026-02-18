Daniel Pancu, mesaj subtil după ce Bergodi și-a aflat pedeapsa

Daniel Pancu, mesaj subtil după ce Bergodi și-a aflat pedeapsa Superliga
CFR Cluj - ”U” s-a încheiat 3-2, în etapa #26 din sezonul regulat al Superligii României.

Daniel PancuCristiano BergodiSuperligaCFR ClujU Cluj
După meci, Cristiano Bergodi, antrenorul ”șepcilor roșii”, a mers glonț către Andrei Cordea și l-a luat de gât, iar Daniel Pancu a turbat la flash-interviu, invocând faptul că e inadmisibil ca un tehnician străin să reproducă un astfel de gest.

Daniel Pancu, mesaj subtil după ce Bergodi și-a aflat pedeapsa

  • Între timp, Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal a emis sancțiunile pentru Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, dar și pentru cluburile CFR, respectiv ”U”

Daniel Pancu a publicat un mesaj subtil pe rețelele social media, mai exact un citat din scriitorul român Grigore Vieru, invocând că postarea este un pamflet.

”Doi mari vrăjmași are românul: mila pentru străini și ura pentru ai lui” - Grigore Vieru, este mesajul subtil publicat de Daniel Pancu pe contul său oficial de Instagram.

Ce sancțiuni au primit Bergodi și Cordea

La o săptămână și jumătate de la meci, Comisia de Disciplină a revenit cu verdict asupra conflictului. Andrei Cordea a fost suspendat trei meciuri, iar Cristiano Bergodi o lună.

Pe lângă suspendări, Cordea a fost amendat cu 5.000 de lei, Bergodi cu 10.000 de lei, CFR Cluj cu 15.000 de lei, iar ”U” Cluj cu 10.000 de lei.

”FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj – Incidente, eliminări Bergodi Cristiano (antrenor Universitatea Cluj), Cordea Andrei Ioan (jucător CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei.

În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei”, se arată în decizia Comisiei de Disciplină.

