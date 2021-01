BREAKING NEWS | Rapid transfera pe banda rulanta! Un jucator din Liga 1, adus pentru lupta la promovare: anunt de ultima ora facut de club

Rapid a anuntat in aceasta dimineata transferul unui mijlocas de 26 de ani.

Dupa ce l-a readus la echipa pe Alexandru Ionita (31 de ani), Rapid a obtinut astazi si semnatura lui Octavian Ursu, mijlocas de 26 de ani care a evoluat ultima oara la UTA Arad.

Ursu are 11 meciuri jucate in tricoul aradenilor, in acest sezon, reusind sa inscrie un gol si sa ofere o pasa decisiva.

Cota de piata a lui Octavian Ursu este de 250.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

Rapidistii i-au mai transferat in aceasta iarna pe Ernest Emmanuel, Bogdan Barbu si Alexandru Ionita.

Crescut la juniorii Rapidului, Alex a evoluat in tricoul alb-visiniu intre 2009 si 2013, cu o pauza de un sezon petrecut in Bundesliga, la FC Koln.

„Mi s-a indeplinit dorinta de a reveni la Rapid, sunt foarte fericit si imi doresc enorm sa reusim promovarea, pentru a ne face suporterii bucurosi. Le urez un calduros „La multi ani”, si abia astept sa ii revad in tribune”, a spus Alex pentru fcrapid.ro

Alex Ionita a mai evoluat pentru Orduspor (Turcia), AEL Limassol (Cipru), FC Voluntari, Farul Constanta, ASA Targu Mures, Aris Limassol (Cipru), Sportul Snagov, iar din 2019 a jucat pentru UTA Arad, formatie cu care a promovat in prima liga.