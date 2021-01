"Va promit ca ma intorc acasa si castig titlul cu Rapid!" Sumudica, mesajul care ii face pe zeci de mii de fani sa viseze!

In noaptea dintre ani, Sumudica le-a transmis un mesaj suporterilor rapidisti.

Pe langa urarile pe care le-a facut, antrenorul lui Gaziantep Gazisehir a tinut sa le promita giulestenilor ca-i va conduce spre primul titlu dupa aproape 20 de ani de asteptare. Rapid n-a mai luat titlul in Romania din 2003.

"Vreau sa doresc tuturor rapidistilor un an bun, un an prolific, un an care sa le aduca promovarea, sa se bucure de noua arena. Giulestiul ramane Giulesti, inima mea bate pentru Rapid. N-am putut sa trec peste aceasta noapte fara a trimite un mesaj catre toti rapidistii.

Va iubesc, sunteti in sufletul meu, nu va voi trada niciodata. Printre alte dorinte profesionale pe care mi le doresc indeplinite anul asta, o mare dorinta de-a mea e ca Rapidul sa promoveze, sa ma intorc acasa si sa castig titlul de campion cu Rapid. Va promit ca va sosi aceasta zi. Va iubesc si va doresc sanatate si numai bine!", e mesajul transmis de Sumudica din Turcia.