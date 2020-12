Varianta incredibila pentru inaugurare a noului stadion din Giulesti! Oficialii echipei vor sa organizeze un meci Rapid - Ferencvaros! Motivul din spatele acestei tentative

Noul stadion din Giulesti va fi inaugurat cel mai probabil in primvara lui 2021.

Directorul de imagine al Rapidului, Lucian Ionescu, a lansat ideea organizarii unui meci de gala intre Rapid si Ferencvaros Budapesta pe noua arena.

Rapid este prima echipa din Romania care a ajuns in finala unei competitii europene intre cluburi. In 1940, giulestenii au patruns pana in ultimul act al competitie Cupa Europei Centrale sau Mitropa Cup, unde urmau sa joace cu Ferencvaros, insa meciul nu s-a mai disputat din cauza raboiului.

Razboiul si tensiunile dintre romani si maghiari au facut ca finala programata in dubla mansa sa nu se mai joace. La inceput, meciurile au fost anulate din luna iulie pana in august, dar declasarea celui de-al Doilea Razboi Mondial a facut ca cele doua meciuri sa nu mai aiba loc.

"Mai mult ca sigur ne dorim ca primul meci oficial sa fie in Liga 1, in august anul viitor. Sigur, principalul obiectiv este promovarea, dar eu zic ca acum nu mai putem face pasii gresiti din sezonul trecut.

Ne propunem sa avem o deschidere cu fast care sa faca cinste noului stadion. Daca ma intrebati pe mine, ca o idee personala, n-am dezbatut-o pe larg in cadrul clubului, mi-as dori un meci Rapid – Ferencvaros Budapesta, o reeditare a unei finale de cupa europeana, daca-i putem spune reeditare, pentru ca acest meci nu s-a jucat la vremea lui din cauza razboiului.

Era posibil atunci ca formatia giulesteana sa devina prima echipa romaneasca detinatoare a unui trofeu european", a declarat la Metropola TV Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului.

Tweet Rapid Romania Giulesti ferencvaros Citeste si: