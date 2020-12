EXCLUSIV | "O sa i se zica Daniel 4!" Atac DUR la adresa lui Pancu! Legenda Rapidului il critica pe antrenorul lui Poli Iasi

Nae Stanciu a fost invitat in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

Daniel Pancu a preluat clubul Poli Iasi inainte de startul noului sezon, dar are probleme grave in defensiva. Moldovenii sunt pe locul 15 in campionat cu 11 puncte dupa 14 etapte jucate, iar in acest sezon au cea mai slaba aparare din Liga 1 cu 35 de goluri incasate.

Nae Stanciu l-a taxat pe Pancu si a declarat ca daca echipa o tine in ritmul asta, o sa i se spuna "Daniel 4". De asemenea, legenda Rapidului nu a fost multumita de antrenorul lui Poli Iasi nici in perioada cand s-a aflat pe banca Rapidului si in conducerea clubului.

"Nu stiu ce sa zic, imi pare rau de el. Nu stiu ce sa zic, m-as fi asteptat sa aiba o alta pozitie in clasament, dar vorba lui Florin Prunea care a patentat: 'daca nu iti dai calcaie la palton cand trebuie... niciun fel de problema'. Poate daca isi da calcaiele la palton se vor plati salariile. El a trait si asta. Nu stiu daca vor veni in materie de 2, 4 sau 6 luni.

In orice caz... Pentru mine faptul ca nu si-a organizat defensiva si in permanenta ia cate 4 goluri pe meci. In ritmul asta o sa i se zica Daniel 4. Nu poti sa pierzi de o maniera covarsitoare vreme de 7, 8 meciuri. Inseamna ca pe undeva trebuia a isi angajeze un antrenor personal pentru aparare, un secund.

Il intelegeam daca marca el, daca se termina 4-3 sau 5-4. Intelegeam ca lucreaza pentru ofensiva, dar asa, inca are lacune din toate punctele de vedere. Incepand de la Rapid cand a lasat echipa ca antrenor pe locul 6 si ca presedinte tot pe locul 6. Din punctul meu de vedere a fost un an pierdut. Peluza l-a sustinut mereu si in speta Corsicanu si Bocciu", a declarat Nae Stanciu in exclusivitate pentru PRO X.