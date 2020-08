OUT din Liga 2! Un club de traditie, exclus din noul sezon! Anuntul facut de FRF

Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca in Liga 2 vor juca doar 20 de echipe.

FRF confirma excluderea echipei Pandurii Targu Jiu din sezonul 2020/2021 din Liga 1 din cauza datoriilor pe care echipa le are catre angajati.

"In temeiul art. 43 din Regulamentul de certificare a conditiilor de participare in competitia Liga a 2-a, admite sesizarea Managerului Comisiei de evaluare din cadrul FRF privind refuzul acordarii certificatului de participare a Clubului Sportiv Pandurii Lignitul Targu Jiu la Campionatul National Liga a 2-a", se arata in anunt.

Federatia decide data la care va incepe noul sezon in cadrul unei sedinte a Comitetului Executiv care va avea loc marti, 18 august.