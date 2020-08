Un fost oficial de la Dinamo prevede DEZASTRUL in Liga 2! "Asta mai e fotbal? Asta este amatorism in forma pura"

Florin Prunea considera ca Liga 2 si Liga 3 vor avea de suferit din cauza modului cum gestioneaza situatia FRF.

Conditiile actuale obliga cluburile sa isi faca teste periodice pentru COVID-19 cu bani proprii. FRF nu a a dorit sa ajute cu fonduri de la UEFA echipele, iar multe dintre ele vor avea de suferit.

"Eu cred ca si la Liga a 2-a vor fi probleme, iar eu sunt curios de unde o sa aiba bani de teste. Pentru ca acest protocol nu va fi aplicat intr-un fel la Liga a 2-a, intr-un fel la liga a 3-a. Si nu inteleg Federatia romana de Fotbal. Pai iei bani 4-5 milioane euro de la UEFA si tu nu ajuti cluburile macar cluburile de liga a 2-a pentru teste?! Nu inteleg cluburile cum tac din gura. Banii aia, strict pentru combaterea Covid. Pai tu tii banii ca iti dai tu salarii si diurne si cluburile... Pai, de unde gasesc 30 de mii de euro? Ei dau banii pe salarii in loc sa ajute cluburile. Pai, de unde sa ia un club de Liga a 2-a banii pentru teste?

Liga a a 2-a şi a 3-a sunt competitii care nu prezinta interes, se vede. Cupa Romaniei e o comepetitie care nu prezinta interes, daca ati vazut semifinalele. In istoria Cupei Romaniei nu s-a mai intamplat sa fie 8-0, 6-0. E o competitie care e moarta. Un pas bun ca s-au facut 16 echipe, cu toate ca trebuia mers si mai deoparte. Trebuie facut ceva sa vina echipe cu suporteri din urma. Farul, Chiajna, Rapid, Petrulul, sunt echipe care trebuia sa vina la Liga 1. U Cluj... Trebuie sa vina in Liga 1 pe meritul sportiv. Dar cum le aduci in liga 1? Trebuie un mic ajutor", a declarat Florin Prunea pentru Telekom Sport.

Prunea considera ca cel putin 7 echipe din Liga 2 se vor retrage din campionat inainte de finalizarea lui. In al doilea esalon al fotbalului romanesc s-a pastrat o competitie cu o singura serie, iar acest lucru va necesita bani in plus, cu deplari la distante mari.

"Parerea mea ca nu se va termina campionatul s 7 echipe se vor retrage in primele etape. Nu cred ca vor face fata. Tu crezi ca toate echipele sunt pregatite sa mearga 800 de km si a doua zi sa joace? Asta mai e fotbal? Asta este amatorism in forma pura. Asta este realitatea ca sa stim de unde plecam. Ca daca stam sa ne mintim asa si mai vedem,hai că mai jucăm o etapă, mai stăm încă 5, nu e în regulă. E vorba de solidaritate, toate cluburile trebuie să înţeleagă că trebuie să se respecte aceste reguli. Daca nu se vor respecta, nu vom termina nici campionatul viitor si va fi din ce in ce mai greu sa reluam fotbalul", a spus fostul portar roman.