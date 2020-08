Liga 2 va avea o singura serie cu 20 de echipe! FRF va decide saptamana viitoare componenta campionatului!

In urma mai multor discutii, se pare ca FRF va merge pe varianta unui singur campionat in Liga 2.

Saptamana viitoare, Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal va decide componenta Ligii 2, dar si data startului de campionat. Cel mai probabil meciurile din esalonul secund vor incepe de pe 29 august. Chiar daca nu a retrogradat nimeni, iar din Liga 3 au promovat 5 echipe, noul sezon are mari sanse sa contina acelasi numar de formatii cum s-a intamplat si in sezonul 2019-2020, adica tot 20.

Initial, in Liga 2, ramasesera 16 cluburi, carora li s-au adaugat apoi cele 5 din Liga 3. Unul dintre cluburi are sanse minime sa primeasca licenta pentru noul sezon. Este vorba despre Pandurii Targu Jiu, echipa care figureaza cu datorii in dosarul care se afla in analiza Departamentului de licentiere de la Casa Fotbalului, conform GSP.

Conducerea celor de la Pandurii nu se incumeta sa se inscrie intr-un campionat, in care ar avea de facut 20 de deplasari, ceea ce ar presupune cheltuieli in plus.

Primele doua clasate vor promova direct in Liga 1, iar ocupantele locurilor 3 si 4 vor sustine un baraj, tur-retur, cu echipele de pe locurile 13-14 din Liga 1. Ultimele 5 echipe din clasament vor retrograda.