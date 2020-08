O formatie din Liga 2 se intareste serios pentru promovare in sezonul urmator: "Vrem sa fim surpriza placuta a acestui campionat!"

Concordia Chiajna isi propune obiective marete pentru sezonul urmator. Vrea sa revina in Liga 1.

Retrogradata in esalonul secund, in sezonul 2018 - 2019, Concordia a facut deja cateva transferuri importante sub comanda lui Florin Bratu. Tehnicianul isi doreste sa obtina in sezonul urmator promovarea, insa considera ca lupta cu celelalte candidate va fi pe termen lung.

"Pe langa Bodo Kanda, l-am transferat pe Valeriu Arnautu, de la Petrolul, Nsiah de la Academica Clinceni, avem jucatori interesanti, mai asteptam intariri. Ne propunem mult mai mult in acest sezon, avem toate conditiile.Incercam sa formam o echipa, avem foarte multi jucatori noi, suntem in reconstructie. Ne pregatim pentru un sezon bun, vrem sa fim surpriza placuta a acestui campionat. Va fi complicat, Rapid si Petrolul au ramas în Liga 2, vor promova posibil Baia Mare, Slatina, Buzaul, Targu Jiu.

Sunt multe echipe cu pretentii, care vor sa promoveze. Va fi un campionat foarte atractiv. Va fi un campionat de anduranta, cine e pregatit fizic si mental, o poate duce”, a declarat Florin Bratu la Digi Sport.

Concordia Chiajna a terminat pe locul 15 ultimul sezon din Liga 2.