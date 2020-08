Un fost atacant al giulestenilor e gata sa devina antrenorul Rapidului! Sezonul trecut a reusit o PROMOVARE cu alta echipa de Liga 2

Dupa ce Dan Alexa a fost demis de la Rapid, conducerea clubului ii cauta un inlocuitor pentru lupta la promovare in sezonul urmator.

Viorel Moldovan (48 de ani) este favorit sa preia banca tehnica a giulestenilor, conform GSP. Tehnicianul este liber de contract dupa despartirea recenta de Chindia Targoviste.

Moldovan a mai antrenat-o pe Rapid in sezonul 2013/2014, atunci cand a reusit sa promoveze cu alb-visiniii in Liga 1. Daca va semna cu Rapid, Viorel Moldovan ar putea sa isi treaca in cont cea de-a doua promovare cu giulestenii.

Ca antrenor, Viorel Moldovan le-a mai antrenat in Romania pe FC Vaslui, FC Brașov, Sportul Studentesc si nationala U21. De asemenea, a fost "secund” al primei reprezentative in ultimul mandat al lui Anghel Iordanescu. In strainatate, a pregatit-o pe Auxerre pentru o perioada scurta de 4 luni.