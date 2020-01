Au batut pe Rapid, dar se retrag din campionat! Situatie incredibila la un club din Liga 2 

Sportul Snagov trece printr-o situatie dificila.

Desi au invins in acest sezon pe Rapid si au incurcat UTA Arad si Petrolul, echipe care se bat la promovare, Sportul Snagov e aproape sa se destrame.

In aceasta iarna clubul a ramas fara jucatori importanti, Iulian Rosu, Goerge Micle si Adi Dorobantu parasind echipa din cauza situatiei financiare precare, ei nefiind platiti de luni bune.

Mai mult, Sportul Snagov se afla pe penultima pozitie in Liga 2 si are interdicitie la transferuri.

"Am cerut lamuriri, in mod repetat, din partea FRF fara a primi un raspuns favorabil la cererea noastra de a ni se permite sa facem transferuri in această iarna, macar la capitolul juniori sau jucatori liberi.

Ne gandim, in aceste conditii, daca mai putem continua campionatul. Este o situatie fara precedent in Europa daca noi si Pandurii, o formatie aflata in aceeasi situatie, ne vom retrage din competitie asa cum s-a intamplat cu o alta grupare, Daco Getica Bucuresti", a declarat un oficial al clubului, informeaza gsp.ro.

Echipa nu a reluat inca pregatirea, iar antrenamentul programat pentru azi nu a avut loc.