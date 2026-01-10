VIDEO EXCLUSIV Avantajul pe care îl simțea Monica Roșu în competiții! Fosta gimnastă, sinceră: „Primeam o zecime în plus de la arbitri”

Ovidiu Neacșu
Monica Roșu a fost invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.

Fosta mare gimnastă a vorbit în ediția de Crăciun a emisiunii Poveștile Sport.ro despre performanțele sale la superlativ din gimnastică, dar și despre viața de mamă din prezent.

Poveștile captivante ale fostei sportive românce sunt legate de munca din spatele medaliilor olimpice, europene și mondiale.

Monica Roșu, despre arbitri: „Primeam o zecime în plus de la arbitri”

Sportiva care și-a început drumul în carieră la CSȘ Bacău a fost întrebat de jurnalistul Andru Nenciu dacă a fost deranjată vreodată de deciziile arbitrilor.

Monica Roșu a recunoscut că au mai fost momente în care s-a simțit nedreptățită, dar în mare majoritate a timpului gimnastele românce aveau un avantaj în fața arbitrilor.

(Te-a enervat vreodată un arbitru sau o arbitră?) Probabil că da, dar la lucrul ăsta nu m-am gândit. Să știi că se mai întâmpla, dar noi nu ne gândeam la arbitru, 'nu mi-a dat arbitrul acolo'. Dacă nu executam bine exercițiile, da, meritam să fim depunctate.

În schimb, cred că primeam o zecime în plus de la arbitri pentru prestanța pe care o aveam, pentru siguranța pe care o afișam. Când intra în sală echipa României știai că ai o zecime în plus, nu în minus”, a dezvăluit Monica Roșu în exclusivitate la Poveștile Sport.ro.

Vârful carierei Monica Roșu este fără îndoială medalia de aur la sărituri de la Jocurile Olimpice din 2004 de la Atena, dar și aurul obținut de echipa României, tot atunci.

Sportiva născută la Bacău a debutat în competițiile internaționale la un turneu de gimnastică organizat la Charleroi (Belgia), iar în 2002, a participat la Campionatele Europene pentru juniori unde a câștigat medaliile de bronz la sărituri și sol.

Monica Roșu mai are în palmares o medalie de bronz cu echipa la Campionatele Mondiale din 2003 de la Anaheim (SUA) și o medalie de aur la Campionatele Europene de la Amsterdam (Olanda), unde a obținut aur tot la sărituri.

Una dintre cele mai importante gimnaste pe care le-a avut România s-a retras din activitate în 2005.

