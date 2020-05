Viorel Ion, suspendat de FRF pentru pariuri, va fi viceprimar al Buzaului si se va ocupa de echipa din Liga 2! 

El este triplu campion cu Steaua si o legenda a cluburilor Otelul Galati si Gloria Buzau, dar a fost si protagonistul celui mai mare scandal de coruptie din fotbalul romanesc din ultimul deceniu.

In 2016, Viorel Ion a candidat la alegerile pentru postul de primar al orasului Buzau din partea Partidului Social Romanesc, formatiunea politica a lui Mircea Geoana. Fostul fotbalist a pierdut alegerile in fata lui Constantin Toma (PSD), dar acum a trecut la ALDE si a fost ales in functia de viceprimar al orasului, chiar de fostul sau rival. Acestea nu sunt singurele legaturi ale lui „Vioara” cu politica, care a fost consilier local al Primariei Municipiului Buzau (2004-2008) si a candidat pentru postul de deputat din partea Partidului Ecologist Roman (2008). Fostul jucator va avea printre atributiile de serviciu si gestionarea activitatii clubului SCM Gloria Buzau, un club de drept public, subordonat factorului politic din oras si finantat cu banii dati de autoritatile locale. Echipa antrenata de Ilie Stan se afla acum pe locul 8 in Liga 2, dar nu are drept de promovare in prima divizie tocmai pentru ca este un club de drept public.

Viorel Ion (52 ani) a evoluat ca atacant la Gloria Buzau (1986-1991, 2001-2003, 2005-2008), Otelul Galati (1991-1992, 1995-1998, 1999-2000), Steaua Bucuresti (1992-1995), VfL Bochum (1998-1999), Rapid Bucuresti (2000-2001), Rulmentul Alexandria (2003-2004) si Dunarea Galati (2004-2005). El are 4 selectii la echipa nationala de seniori a Romaniei (1991-1997) si are in palmares 3 titluri de campion national cu Steaua. Ca antrenor, le-a pregatit pe Gloria Buzau (2005-2008, 2013-2016), CF Braila (2011-2012) si CS Otopeni (2012-2013). Ion detine o scoala de fotbal in Buzau si mai multe afaceri in acelasi oras si in judet.

In 2016, in acelasi an in care candida pentru functia de primar, Ion Viorel a fost gasit vinovat pentru trucarea mai multor partide de catre Comisia de Etica si Disciplina din cadrul FRF, motiv pentru care a fost suspendat timp de doi ani si a primit o amenda de 200.000 de euro. Intre iulie 2014 si mai 2015, antrenorul, membri ai staff-ului sau (antrenorii secunzi Romica Bunica si Marian Rosu) si 14 jucatori au aranjat meciuri din Liga 2 pentru a obtine bani din pariuri. In octombrie 2017, el a pierdut si procesul intentat la TAS, care a dat castig de cauza FRF si a mentinut suspendarea si amenda. Scandalul a fost decisiv pentru clubul buzoian. Deja in insolventa, Gloria nu a mai avut destui jucatori pentru meciuri, n-a mai disputat play-off-ul de mentinere in Liga 2 contra Olimpiei Satu Mare si s-a desfiintat in 2016.

Clubul Gloria Buzau a fost infiintat in 1973 si a bifat un loc 5 in Divizia A (1984-1985) si o semifinala de Cupa Romaniei (2007-2008). De-a lungul timpului, aici ai evoluat jucatori de mare valoare, precum Dudu Georgescu, Mircea Sandu, Dumitru Marcu, Florin Marin, Alexandru Nicolae, Dorin Goian, Eric Bicfalvi, Ilie Stan sau Cosmin Olaroiu. SCM Buzau a fost infiintat in 2016.