Jucătorul Universității Cluj a sărit în apărarea lui Nicolae Stanciu, după ce internaționalul român a devenit ținta unor amenințări incalificabile după penalty-ul ratat în prelungirile meciului Milan - Genoa, în minutul 90+9, la scorul de 1-1.



Inclusiv clubul Genoa, patronat de Dan Șucu, a fost nevoit chiar să emită un comunicat oficial pentru a stopa „mesajele de ură și agresiune verbală”. Chipciu consideră că aceste derapaje au devenit o normalitate tristă a societății actuale, nu doar a sportului, și a vorbit deschis despre „curajul” anonimilor de pe internet.



„E clar că nu mai există o limită, dar nu doar în fotbal, în general. Am primit și eu, pe rețelele de socializare, de-a lungul timpului, o grămadă de amenințări. Poate se vor reglementa aceste lucruri. Înainte nu aveai tupeu să mergi pe stradă și să ameninți pe cineva dacă rata un penalty. Să vii să-i spui că-l omori.



Pe rețele se ascund, acolo sunt cei mai șmecheri. Am vorbit cu Nicu Stanciu, nu știam că a fost amenințat. Noi, ca fotbaliști, ne-am obișnuit: Instagramul nostru e plin de amenințări, înjurături și toate cele. Când vin de la români, le mai accepți, te gândești că-s de-ai tăi. Când vin de la străini, parcă te enervează mai rău. Te obișnuiești”, a transmis veteranul Universității Cluj.



„Ar tremura de frică dacă ar trebui să bată ei”



Fostul internațional este de părere că în ciuda execuției ratate, Stanciu a arătat curaj și personalitate, asumându-și responsabilitatea de a executa lovitura de pedeapsă într-un moment critic, atunci când alții au făcut un pas în spate.



„Am atâția ani în fotbal, cu rețelele de socializare. Și eu, când am dat declarațiile politice, câte amenințări am primit... și am dormit liniștit acasă. E regretabil. Îl susțin pe Nicu. Dacă există o lecție din treaba asta, e că a luat mingea și a bătut penalty. Câți dintre oamenii ăia ar lua mingea și ar bate penalty? Eu zic că niciunul: ar tremura de frică. Când ești persoană publică, trebuie să aștepți și treaba asta, chiar dacă nu e normală. Nu ai ce face. E imposibil să faci ceva. Am prieteni care s-au dus la poliție cu amenințări, după declarații politice, și au găsit persoana respectivă în Anglia, amenințând că prinde copiii și nu știu ce le face. I-au făcut dosar penal.



Se putea întâmpla și mai rău, însă persoana amenințată a ales să nu meargă mai departe. Cei care te amenință pe rețele, când îi confrunți, își cer scuze imediat”, a mai spus Chipciu.

