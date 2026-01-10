Kurt Zouma (31 de ani) a fost transferul-vedetă al perioadei de mercato de la începutul sezonului. Fundașul central cu selecții în naționala Franței, trecut pe la Chelsea și West Ham, a plecat oficial de la CFR Cluj.



După doar patru meciuri, timp în care nu a reușit să impresioneze, CFR Cluj a decis să încheie colaborarea cu fostul câștigător de UEFA Champions League, mai ales că, cel mai probabil, acesta avea și un salariu pe măsură.



Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj



Anunțul oficial al despărțirii a venit prin intermediul unui comunicat oficial, publicat de ardeleni sâmbătă, pe rețelele de socializare.



„Mulțumim, Kurt Zouma!



Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.



Pe această cale, îi urăm mult succes în carieră și îi mulțumim pentru efortul depus la echipa noastră!”, a transmis CFR Cluj.

