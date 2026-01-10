OFICIAL OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar câteva luni

OUT! Transferul verii a plecat din Superligă după doar câteva luni
Fotbalistul transferat cu surle și trâmbițe în vară a plecat din Superliga României după doar câteva luni.

CFR ClujKurt Zouma
Kurt Zouma (31 de ani) a fost transferul-vedetă al perioadei de mercato de la începutul sezonului. Fundașul central cu selecții în naționala Franței, trecut pe la Chelsea și West Ham, a plecat oficial de la CFR Cluj.

După doar patru meciuri, timp în care nu a reușit să impresioneze, CFR Cluj a decis să încheie colaborarea cu fostul câștigător de UEFA Champions League, mai ales că, cel mai probabil, acesta avea și un salariu pe măsură.

Kurt Zouma a plecat de la CFR Cluj

Anunțul oficial al despărțirii a venit prin intermediul unui comunicat oficial, publicat de ardeleni sâmbătă, pe rețelele de socializare.

„Mulțumim, Kurt Zouma!

Clubul CFR 1907 Cluj și fundașul Kurt Zouma au ajuns la un acord privind încetarea colaborării.

Pe această cale, îi urăm mult succes în carieră și îi mulțumim pentru efortul depus la echipa noastră!”, a transmis CFR Cluj.

LPF a anunțat programul etapei 23 din SuperLigă

Capul de afiș al rundei este duelul dintre FCSB și CFR Cluj, programat duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00. Cele două formații care și-au împărțit titlurile în ultimii ani se află într-o situație delicată, ambele fiind, în acest moment, în afara locurilor de play-off, cu nouă etape rămase din sezonul regulat.

Un alt meci extrem de interesant este Universitatea Craiova – FC Botoșani, programat sâmbătă, 24 ianuarie, de la ora 20:00. Liderul campionatului primește vizita ocupantei locului trei, într-un duel cu miză importantă pentru lupta la vârf.

Etapa 23 debutează vineri, 23 ianuarie, cu două partide: Metaloglobus – FC Argeș (17:00) și Hermannstadt – Dinamo (20:00). Sâmbătă se joacă U Cluj – Unirea Slobozia (17:00), înaintea derby-ului din Bănie. Duminică sunt programate Petrolul – Farul (14:30) și FCSB – CFR Cluj (20:00), iar runda se încheie luni, 26 ianuarie, cu Oțelul Galați – Csikszereda (17:00) și UTA Arad – Rapid (20:00).

