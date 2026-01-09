EXCLUSIV Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Cea mai bogată echipă din Rom&acirc;nia renunță la doi fotbaliști Liga 2
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Doi ex-craioveni, OUT de la cea mai bogată echipă din România.

TAGS:
Rafael Vlăsceanualexandru vodăFC BacauFratii Paval
Din articol

FC Bacău, formație susținută de frații Pavăl și, cel puțin teoretic, cea mai bogată echipă din fotbalul românesc, a început schimbările de lot în pauza de iarnă. 

Deși a avut o primă parte de sezon decentă în Liga 2, clubul moldovean a decis să renunțe la doi fotbaliști care nu au intrat în planurile pentru retur.

FC Bacău renunță la doi fotbaliști

Din informațiile Sport.ro, FC Bacău s-a despărțit portarul Rafael Vlăsceanu. Goalkeeperul în vârstă de 20 de ani s-a întors la Universitatea Craiova, club de la care era împrumutat, deși acordul era valabil până în vara lui 2026. Vlăsceanu nu a bifat niciun minut în Liga 2.

De asemenea, FC Bacău s-a despărțit și de fundașul dreapta Alexandru Vodă, fotbalist cu 31 de meciuri în Liga 1 pentru FC Hermannstadt. Contractul stoperului de 27 de ani a fost reziliat după ce a adunat doar patru apariții în campionat, în care a evoluat 47 de minute.

  • Alexandru Vodă (Foto Stânga) / Rafael Vlăsceanu (Foto Dreapta)

FC Bacău a încheiat anul pe locul 13 în Liga 2, cu 23 de puncte după 17 etape, la un singur punct de CS Afumați și cu un avans minim față de CSM Slatina. 

Clubul este susținut de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, a căror avere cumulată este estimată la aproximativ 3,7 miliarde de dolari.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Bătută de soț, o femeie din Craiova a cerut ajutor unui străin, pe internet, care a alertat Poliția și a salvat-o
Bătută de soț, o femeie din Craiova a cerut ajutor unui străin, pe internet, care a alertat Poliția și a salvat-o
ARTICOLE PE SUBIECT
Primul trofeu c&acirc;știgat de antrenorul Cristian Chivu!
Primul trofeu câștigat de antrenorul Cristian Chivu!
CFR Cluj, &icirc;nvinsă &icirc;n primul amical al iernii! C&acirc;t s-a terminat meciul cu Gent
CFR Cluj, învinsă în primul amical al iernii! Cât s-a terminat meciul cu Gent
Final de drum pentru Stanciu la Genoa? Ofertă din străinătate, la o zi după penalty-ul ratat cu AC Milan
Final de drum pentru Stanciu la Genoa? Ofertă din străinătate, la o zi după penalty-ul ratat cu AC Milan
ULTIMELE STIRI
&bdquo;&Icirc;i zice modă, căutați și voi!&rdquo; Tsitsipas a aterizat &icirc;n Adelaide &icirc;mbrăcat de parcă ar juca &icirc;n naționala de fotbal a Franței
„Îi zice modă, căutați și voi!” Tsitsipas a aterizat în Adelaide îmbrăcat de parcă ar juca în naționala de fotbal a Franței
Beşiktaş - FCSB 0-0, ACUM! Campioana dispută singurul amical al iernii
Beşiktaş - FCSB 0-0, ACUM! Campioana dispută singurul amical al iernii
Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, s&acirc;mbătă de la 17:45! Se anunță o partidă incendiară &icirc;n Supercupa Turciei
Galatasaray - Fenerbahce, LIVE pe VOYO, sâmbătă de la 17:45! Se anunță o partidă incendiară în Supercupa Turciei
Haos la o echipă din Liga 2. Finanțatorul stomatolog i-a lăsat cu gura deschisă și există riscul retragerii din campionat
Haos la o echipă din Liga 2. Finanțatorul stomatolog i-a lăsat cu gura deschisă și există riscul retragerii din campionat
Sampdoria l-a pierdut pe Coubiș, dar se &icirc;ntărește considerabil
Sampdoria l-a pierdut pe Coubiș, dar se întărește considerabil
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o m&acirc;nă de ajutor de la &bdquo;grifonii&rdquo; lui Dan Șucu

AC Milan - Genoa 1-1 | Stanciu a ratat penalty la ultima fază! Chivu a primit o mână de ajutor de la „grifonii” lui Dan Șucu

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

Mirel Rădoi și-a găsit echipă!

&Icirc;ncă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Încă un transfer pentru Kevin de Bruyne, după doar șase luni la Napoli

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

FCSB mai poate pierde un jucător! Gigi Becali: &rdquo;Am dat OK-ul&rdquo;

FCSB mai poate pierde un jucător! Gigi Becali: ”Am dat OK-ul”

După Adrian Șut, Ștefan T&acirc;rnovanu poate ajunge și el la arabi!

După Adrian Șut, Ștefan Târnovanu poate ajunge și el la arabi!



Recomandarile redactiei
Beşiktaş - FCSB 0-0, ACUM! Campioana dispută singurul amical al iernii
Beşiktaş - FCSB 0-0, ACUM! Campioana dispută singurul amical al iernii
&bdquo;&Icirc;i zice modă, căutați și voi!&rdquo; Tsitsipas a aterizat &icirc;n Adelaide &icirc;mbrăcat de parcă ar juca &icirc;n naționala de fotbal a Franței
„Îi zice modă, căutați și voi!” Tsitsipas a aterizat în Adelaide îmbrăcat de parcă ar juca în naționala de fotbal a Franței
Haos la o echipă din Liga 2. Finanțatorul stomatolog i-a lăsat cu gura deschisă și există riscul retragerii din campionat
Haos la o echipă din Liga 2. Finanțatorul stomatolog i-a lăsat cu gura deschisă și există riscul retragerii din campionat
Ștefan Baiaram a dezvăluit campionatul &icirc;n care vrea să ajungă
Ștefan Baiaram a dezvăluit campionatul în care vrea să ajungă
Sampdoria l-a pierdut pe Coubiș, dar se &icirc;ntărește considerabil
Sampdoria l-a pierdut pe Coubiș, dar se întărește considerabil
Alte subiecte de interes
Fotbalistul titular la campioana Rom&acirc;niei din sezonul trecut a semnat cu o echipă din Serie D!
Fotbalistul titular la campioana României din sezonul trecut a semnat cu o echipă din Serie D!
Rezultatele din barajul de promovare &icirc;n Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Sz&eacute;kelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
Rezultatele din barajul de promovare în Liga 2: Jimmy King, baby! CS Dinamo SHOW, Székelyudvarhelyi FC decimată, Olimpia Satu Mare - Poli Timișoara a fost derby-ul zilei
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa &icirc;nchisă. S-a montat și o tribună mobilă
SOLD OUT la baraj! Ce meci se joacă cu casa închisă. S-a montat și o tribună mobilă
Gigi Becali anticipează o nouă forță &icirc;n fotbalul din Rom&acirc;nia: &rdquo;Au afaceri de 3 miliarde de euro!&rdquo;
Gigi Becali anticipează o nouă forță în fotbalul din România: ”Au afaceri de 3 miliarde de euro!”
Se naște un nou gigant &icirc;n fotbalul rom&acirc;nesc!? Gigi Becali dezvăluie investiția masivă făcută de frații miliardari Pavăl
Se naște un nou gigant în fotbalul românesc!? Gigi Becali dezvăluie investiția masivă făcută de frații miliardari Pavăl
CITESTE SI
C&acirc;nd scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea &icirc;n următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Ema Uta, apariții incendiare &icirc;n Bahamas, printre iguane și porci &icirc;notători: &bdquo;Ești ireal de frumoasă

protv Ema Uta, apariții incendiare în Bahamas, printre iguane și porci înotători: „Ești ireal de frumoasă"

Prințesa Kate &icirc;mplinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

stirileprotv Prințesa Kate împlinește 44 de ani. Cum a devenit una dintre cele mai respectate figuri regale. GALERIE FOTO

T&acirc;nărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de s&acirc;nge. Ancheta continuă

stirileprotv Tânărul de 25 de ani, internat la Spitalul Județean Buzău, ar fi murit din cauza unui cheag de sânge. Ancheta continuă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!