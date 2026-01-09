FC Bacău, formație susținută de frații Pavăl și, cel puțin teoretic, cea mai bogată echipă din fotbalul românesc, a început schimbările de lot în pauza de iarnă.



Deși a avut o primă parte de sezon decentă în Liga 2, clubul moldovean a decis să renunțe la doi fotbaliști care nu au intrat în planurile pentru retur.



FC Bacău renunță la doi fotbaliști



Din informațiile Sport.ro, FC Bacău s-a despărțit portarul Rafael Vlăsceanu. Goalkeeperul în vârstă de 20 de ani s-a întors la Universitatea Craiova, club de la care era împrumutat, deși acordul era valabil până în vara lui 2026. Vlăsceanu nu a bifat niciun minut în Liga 2.



De asemenea, FC Bacău s-a despărțit și de fundașul dreapta Alexandru Vodă, fotbalist cu 31 de meciuri în Liga 1 pentru FC Hermannstadt. Contractul stoperului de 27 de ani a fost reziliat după ce a adunat doar patru apariții în campionat, în care a evoluat 47 de minute.

