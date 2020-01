Craiova lui Mititelu e sigura de promovarea in Liga 2! Care e situatia in celelalte serii din Liga 3 la inceput de 2020

Echipa lui Adrian Mititelu a avut un parcurs aproape perfect in prima parte a campionatului.

FC “U” Craiova 1948, echipa finantata de Adrian Mititelu si antrenata de Eugen Trica, este singura din Liga 3 care se poate considera promovata inca de la finalul anului 2019. Oltenii au dominat autoritar Seria 4 si, dupa 15 etape jucate (13 victorii si 2 egaluri), au un avans de 13 puncte fata de ocupanta locului secund, Soimii Lipova. Alte echipe care sperau la promovare din aceasta serie, Crisul Chisineu Cris, Progresul Pecica si Flacara Horezu, se afla si ele mult in urma “alb-albastrilor”. Cu un lot echilibrat si cu un nou stadion de 13.000, care ar trebui sa fie gata in 2020, craiovenii se pot gandi deja la strategia pentru viitorul sezon de Liga 2.

In Seria 1, Aerostar Bacau a pierdut din cadenta pe final de an, dupa ce a fost invinsa de Foresta Suceava si CSM Focsani. “Galben-albastrii” au 39 de puncte dupa 15 etape jucate si sunt urmati de Foresta Suceava (35p), Ceahlaul Piatra Neamt (33p) si Bucovina Radauti (31p). CSM Focsani si Otelul Galati, care sperau si ele ca vor conta in lupta pentru promovare, se afla doar pe pozitiile cinci, respectiv opt.

In Seria 2, in 2020, se va da o lupta acerba pentru promovare. Dupa 15 etape jucate, lider este Unirea Slobozia (37p), urmata de CS Afumati (36p), Mostistea Ulmu (34p) si CS Tunari (33p). SC Popesti-Leordeni, CS Faurei si Metalul Buzau au pierdut contactul cu plutonul fruntas.

In Seria 3, Progresul Spartac si CSM Slatina, principalele pretendente la promovare, si-au respectat blazonul si au mers cap la cap in prima parte a sezonului. Cele doua cluburi se gasesc la egalitate de puncte, dupa 15 etape jucate, ambele cu 34 de puncte, dar bucurestenii au un golveraj superior cu sase goluri marcate. Flacara Moreni, CSM Alexandria si SR Municipal Brasov mai pot spera doar ca vor arbitra lupta pentru promovare.

In Seria 5, ACS Comuna Recea conduce clasamentul, cu 34 de puncte, fiind urmata de Minaur Baia Mare (30p), Luceafarul Oradea (26p) si Metalurgistul Cugir (26p). Maramuresenii au condus mare parte din sezonul trecut, dar au pierdut promovarea in ultimele etape in fata celor de la FK Miercurea Ciuc, asa ca actuala distanta fata de urmaritoare nu este una linistitoare. Gloria Bistrita si Sanatatea Cluj, alte echipe cu pretentii la inceputul sezonului, se afla mai aproape de locurile retrogradabile, decat de pozitia de lider.