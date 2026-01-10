„Save the date!” Anunțul făcut de Dinamo

„Save the date!" Anunțul făcut de Dinamo
CS Dinamo a lansat sâmbătă (10 ianuarie 2026) un apel către toată suflarea alb-roșie.

Clubul din „Ștefan cel Mare” și-a invitat suporterii, legendele și susținătorii să fie prezenți marți, 20 ianuarie, la ora 12:00, la intrarea în complexul sportiv Dinamo, pentru a celebra primul pas concret către ridicarea arenei moderne visate de generații întregi.

După ani de machete, promisiuni și birocrație, buldozerele sunt pregătite să intre în „Ștefan cel Mare”. CS Dinamo a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, prin care mobilizează „câinii” pentru evenimentul de lansare a șantierului.

„Save the date: 20 ianuarie! Zi istorică pentru familia sportului dinamovist. Pe 20 ianuarie, de la ora 12:00, ne întâlnim în «Potcoava» de la intrarea principală pentru a marca startul lucrărilor la Noul Stadion Dinamo. Așteptăm alături de noi toți suporterii, fostele glorii și toți cei care au făcut posibil acest proiect visat de generații întregi de dinamoviști”, a scris CS Dinamo București pe pagina oficială.

„Simbol al renașterii”

Anunțul clubului vine la scurt timp după anunțul făcut de Compania Națională de Investiții (CNI), care a emis ordinul de începere a lucrărilor, fixând data de 19 ianuarie 2026 ca moment zero al construcției. Practic, la o zi după preluarea amplasamentului de către constructori, fanii sunt chemați să asiste la inaugurarea simbolică a lucrărilor.

Consorțiul condus de BOG’Art, alături de ACI Cluj SA, Digo & Țigănas și UTI Construction, are misiunea de a ridica noua casă a dinamoviștilor. CNI a punctat importanța uriașă a acestui demers într-un comunicat amplu, pe care îl puteți citi AICI.

