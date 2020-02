Steaua, neinvinsa inaintea startului Ligii 4. A invins echipe din Liga 2 si Liga 3

Echipa lui Oprita mai are doua amicale pana la prima partida oficiala din 2020, contra rivalei Dinamo.

Echipa militara s-a reunit pe 14 ianuarie, la baza de pregatire a stadionului Ghencea si au efectuat a doua zi vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva din Bucuresti, pentru ca apoi sa se pregateasca pe plan local. Pe 22 ianuarie, pe Terenul 6 din Complexul Sportiv Ghencea, stelistii s-au impus in meciul amical pe care l-au disputat in fata echipei AFC Turris-Oltul Turnu Magurele (locul 5 in Liga a II-a), scor de 1-0, Vlad Nitu fiind unicul marcator al intalnirii. Pe 12 februarie, elevii lui Daniel Oprita au invins cu 4-0 pe CSM Alexandria (locul 5 in Seria 3 a Ligii a 3-a), prin reusitele lui C. Mihai, Enceanu, Rasdan si V. Niculae.

In ultimul amical, CSA Steaua a facut egal pe terenul sintetic din Ghencea, scor 2-2, cu CSM Focsani 2007, locul 5 in Seria 1 a Ligii a 3-a, pentru „ros-albastri” inscriind Robu (39) si Enceanu (43). Pana la startul returului Ligii 4 Bucuresti, programat pe 28 februarie, Steaua va mai sustine doua jocuri de verificare, cu CS Tunari (locul 4 in Seria 2 a Ligii a 3-a / miercuri, 19 februarie, 12.00, Complexul Sportiv Ghencea) si FC Metalul Buzau (locul 10 in Seria 2 a Ligii a 3-a / 22 februarie, Complexul Sportiv Ghencea). Primul meci oficial din 2020 va avea loc la 28 februarie in deplasare la CS FC Dinamo Bucuresti.

In acest moment, CSA Steaua este lider in Liga 4 Bucuresti, avand numai victorii in cele 16 meciuri disputate si 48 de puncte, dar si un golaveraj incredibil, 129-4. In aceasta iarna, echipa s-a intarit cu mijlocasii Madalin Mihaiescu si Alexandru Zaharia, ambii jucatori cu meciuri in Liga 1, iar stadionul si baza de pregatire au fost renovate complet, urmand ca in vara sa fie inaugurata noua arena de 31.000 de locuri si 95 de milioane de euro.