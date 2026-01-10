VIDEO "De ce ai refuzat Dinamo?" Andrei Coubiș explică de ce a ales U Cluj și îi transmite un mesaj lui Lucescu

Andrei Coubiș (22 de ani) va juca în premieră la o echipă din România, după ce și-a făcut junioratul la AC Milan.

În urmă cu câteva zile, Coubiș a sosit în cantonamentul din Antalya al Universității Cluj, după ce a fost împrumutat de la Sampdoria până la sfârșitul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv.

Andrei Coubiș: "S-au scris multe chestii de Dinamo și Craiova, dar concret a fost doar U Cluj"

Sâmbătă, Coubiș a susținut o conferință de presă în care a explicat că singura echipă din România care a făcut pași concreți pentru a-l transfera în această iarnă a fost Universitatea Cluj. Fundașul central a recunoscut că și Dinamo l-a vrut în vară, însă atunci a considerat că e o opțiune mai bună Sampdoria, club din Serie B la care nu a jucat deloc.  

"S-au scris foarte multe chestii de Dinamo și Craiova, dar concret a fost doar U Cluj. D-asta am ales U Cluj.

Au fost mai multe echipe (n.r - în vară). Și atunci a trebuit să fac o alegere. Am luat decizia să rămân în Italia, în Serie B, unde a mers cum a mers.

La Milan am avut un parcurs foarte bun. Am crescut ca om și ca jucător. Am învățat multe chestii de la mari antrenori și le voi duce cu mine toată cariera. Am lucrat cu Abate, care m-a învățat să mă apăr cum trebuie, să mă uit la spații, la tot. Massimo Oddo m-a învățat și el multe", a spus Coubiș.

Andrei Coubiș: "Aștept convocarea lui Lucescu"

Coubiș, fotbalist cu părinți români născut în Milano, a jucat pentru naționalele României la categoriile U19, U20 și U21. În urmă cu aproape trei ani, fundașul central decidea să nu mai reprezinte România și să aștepte o convocare din partea reprezentativelor Italiei.

Coubiș a fost chemat la o acțiune a naționalei U20 din Italia, însă nu a apucat să debuteze. Acum, fundașul central spune că a revenit asupra deciziei și și-ar dori să fie convocat de Mircea Lucescu.

"Eu aștept convocarea lui Lucescu. Sunt sută la sută disponibil să joc la echipa națională. Am făcut cum am făcut ca să am dublu pașaport pentru a putea fi convocat atât de Italia, cât și de România. Nu am închis porțile nimănui. Și dacă regret, și dacă nu regret, s-a întâmplat. Asta e", a mai spus Coubiș.

Zelenski, după atacul Rusiei cu racheta Oreșnik:&bdquo;Amenințarea vizează toate capitalele, inclusiv Bucureștiul&rdquo;
Carlos Alcaraz, victorie în fața lui Jannik Sinner: ce s-a întâmplat în duelul din Coreea de Sud
„Save the date!” Anunțul făcut de Dinamo
Fabrizio Romano anunță: acord pentru Radu Drăgușin!
Avantajul pe care îl simțea Monica Roșu în competiții! Fosta gimnastă, sinceră: „Primeam o zecime în plus de la arbitri”
Alex Chipciu, discurs manifest după ce Stanciu a fost amenințat cu moartea: „Înainte nu aveai tupeu să faci așa ceva”
Beşiktaş - FCSB 2-1! Turcii au întors soarta amicalului după un val de schimbări în tabăra campioanei

FCSB i-a găsit înlocuitor lui Adrian Șut din Superliga! Pe cine vrea să transfere campioana

Cea mai bogată echipă din România renunță la doi fotbaliști

Cel mai căutat jucător din Superliga: "Am 4 oferte pentru el, dar nu vrea să plece"

FCSB încasează 3.500.000€! Anunțul făcut de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit ce i-a spus MM Stoica după FCSB - Beșiktaș: ”Excepțional / Foarte bun”



