În urmă cu câteva zile, Coubiș a sosit în cantonamentul din Antalya al Universității Cluj, după ce a fost împrumutat de la Sampdoria până la sfârșitul sezonului, cu opțiune de transfer definitiv.



Andrei Coubiș: "S-au scris multe chestii de Dinamo și Craiova, dar concret a fost doar U Cluj"

Sâmbătă, Coubiș a susținut o conferință de presă în care a explicat că singura echipă din România care a făcut pași concreți pentru a-l transfera în această iarnă a fost Universitatea Cluj. Fundașul central a recunoscut că și Dinamo l-a vrut în vară, însă atunci a considerat că e o opțiune mai bună Sampdoria, club din Serie B la care nu a jucat deloc.



"S-au scris foarte multe chestii de Dinamo și Craiova, dar concret a fost doar U Cluj. D-asta am ales U Cluj.



Au fost mai multe echipe (n.r - în vară). Și atunci a trebuit să fac o alegere. Am luat decizia să rămân în Italia, în Serie B, unde a mers cum a mers.



La Milan am avut un parcurs foarte bun. Am crescut ca om și ca jucător. Am învățat multe chestii de la mari antrenori și le voi duce cu mine toată cariera. Am lucrat cu Abate, care m-a învățat să mă apăr cum trebuie, să mă uit la spații, la tot. Massimo Oddo m-a învățat și el multe", a spus Coubiș.

