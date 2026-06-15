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Federația Română de Fotbal a publicat astăzi pe site-ul oficial echipa sezonului 2025/2026 în Liga 2.

Corvinul și Sepsi Sfântu Gheorghe au obținut promovarea directă în Superliga, în timp ce FC Voluntari și-a asigurat prezența în primul eșalon în urma barajului.

Cele trei formații promovate au oferit șapte jucători în echipa sezonului, în timp ce ceilalți patru care completeză primul “11” ideal vin de la FC Bihor, Steaua București, ASA Târgu Mureș și Metalul Buzău.

Echipa sezonului în Liga 2

Portar:

Codruț Sandu (Corvinul, împrumutat de la Dinamo);

Fundași:

Pedro Albino (Corvinul), Radu Crișan (FC Voluntari), Ricardo Pădurariu (Corvinul, împrumutat de la FCSB);

Mijlocași:

Nacho Heras (Sepsi), Sérgio Ribeiro (Corvinul), Nicolae Păun (Sepsi), Dragoș Tescan (FC Bihor);

Atacanți:

Cristian Măgerușan (ASA Tg. Mureș), Valentin Robu (Metalul Buzău), Bogdan Chipirliu (Steaua București).

Florin Maxim, antrenorul sezonului

”A fost un sezon memorabil pentru Corvinul, la finalul căruia hunedorenii și-au îndeplinit visul: promovarea în prima ligă! Iar un merit uriaș pentru această performanță îi revine, în mod evident, omului de pe banca tehnică.

Florin Maxim a preluat echipa pe vremea când se afla în liga a 3-a și a reușit s-o ducă, pas cu pas și cu multă răbdare, către prima scenă a fotbalului românesc. Sub comanda sa, corviniștii au pus în scenă un joc solid și în sezonul 2025/2026, în care au înregistrat 21 de victorii, 6 remize și 4 înfrângeri.

Corvinul s-a clasat pe primul loc la finalul sezonului regular și s-a menținut în “fotoliul de lider” pe tot parcursul play-off-ului.

Formația hunedoreană a fost echipa cu cele mai puține înfrângeri suferite, precum și cu cele mai puține goluri primite (21). Echipa lui Florin Maxim s-a simțit excelent și pe faza ofensivă, reușind să atingă borna de 50 de goluri marcate.

Cu Maxim la cârmă, Corvinul a obținut o medie de 2,06 puncte/meci în această stagiune. De amintit că, de-a lungul sezonului, Florin Maxim a obținut 5 trofee “Antrenorul Lunii” în Liga 2 Casa Pariurilor”, a explicat FRF motivele pentru care l-a desemnat pe Florin Maxim drept antrenorul sezonului.

Sergio Ribeiro, MVP-ul din Liga 2

Jucătorul sezonului a fost ales Sergio Ribeiro.

Portughezul de la Corvinul a evoluat în 30 din cele 31 de meciuri disputate de hunedoreni în acest sezon, reușind să înscrie 10 goluri și să ofere 7 pase decisive.

Golgheter al campionatului a fost Valentin Robu de la Metalul Buzău.

Atacantul a reușit 18 goluri în cele 27 de partide în care a fost folosit, plus 7 pase decisive.

Codruț Sandu, „zidul” din poarta Corvinului

”Codruț Sandu este „Portarul Sezonului” în Liga 2 Casa Pariurilor! Goalkeeper-ul de 20 de ani a “închis” poarta Corvinului în multe momente și a jucat un rol esențial în drumul către locul 1 și, bineînțeles, către promovarea în Superliga.

Codruț a apărat buturile hunedorenilor în 29 de meciuri în stagiunea recent încheiată, reușind să mențină poarta intactă în 15 partide”, a scris FRF despre portarul împrumutat de la Dinamo.

Foto: Andrei Apolzan/SPORT PICTURES, FRF