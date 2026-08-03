Fostul patron al Rapidului a cumpărat în 2025 un teren de aproximativ două hectare în Ciofliceni, Snagov, prin compania Ana Hotels. Pe teren va fi ridicat un complex destinat cailor de competiție, amplasat în apropierea Arkadia Horse Club, informează Profit.ro.

George Copos construiește o bază de echitație la Snagov

Proiectul prevede construirea unui grajd modern cu zece boxe pentru cai de elită, dar și șelărie, depozite, spații de spălare, vestiare, grupuri sanitare și zone tehnice.

Complexul ar urma să includă și facilități dedicate recuperării și întreținerii cailor, investiția fiind orientată exclusiv spre sportul de performanță.

Fiica lui George Copos este campioană națională la echitație

Noul proiect are direct legătură cu Daria Copos, fiica omului de afaceri. La doar 15 ani, aceasta este campioană națională și componentă a lotului României, iar în 2025 a reușit să intre în Top 10 la Campionatul European.

Sportiva concurează în prezent alături de Dylord Blue și Fury Nocturne, calul cu care a câștigat în această primăvară Cupa Națională de Juniori de la Snagov. VEZI FOTO