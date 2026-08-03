Articol scris de Matei Barbu

Aston Villa a discutat despre posibilitatea revenirii unui fost erou al clubului pe Villa Park în această fereastră de transferuri, iar Jack Grealish (30 de ani) este una dintre țintele lui Unai Emery pentru a acoperi golul lăsat de Morgan Rogers, transferat la Chelsea.

Clubul din Birmingham a încasat o sumă impresionantă, 117 milioane de lire sterline, în schimbul internaționalului englez.

Villa se confruntă, de asemenea, cu o amendă de 19,5 milioane de lire sterline din partea UEFA, primită pentru încălcarea semnificativă a regulamentului privind costurile lotului în anul 2025.

Aston Villa ia în calcul revenirea lui Jack Grealish

Publicația engleză The Sun susține că oficialii responsabili de transferurile de la Villa Park au discutat despre readucerea lui Jack Grealish la club.

Fotbalistul în vârstă de 30 de ani s-a transferat la Manchester City în vara anului 2021, în schimbul sumei de 100 de milioane de lire sterline, însă parcursul său pe Etihad Stadium a intrat ulterior într-un impas.

În stagiunea precedentă, Jack Grealish a fost împrumutat la Everton. Englezul a reușit să înscrie de două ori și să ofere șase pase decisive în prima jumătate a sezonului, înainte ca o accidentare la picior, suferită în luna ianuarie, să îi pună capăt campaniei.

În perioada petrecută la Manchester City, Grealish a evoluat în 157 de meciuri oficiale, a marcat 17 goluri și a oferit 23 de pase decisive.

Sub comanda lui Pep Guardiola, internaționalul englez a cucerit trei titluri în Premier League, o Ligă a Campionilor, o Cupă a Angliei, o Supercupă a Europei și o Cupă Mondială a Cluburilor, făcând parte din echipa care a realizat tripla istorică în sezonul 2022/2023.

Atacantul, care câștigă aproximativ 300.000 de lire sterline pe săptămână, este din nou apt de joc și s-a antrenat cu RCD Mallorca în această vară. Totuși, el nu a fost inclus în lotul lui Manchester City de noul antrenor, Enzo Maresca.