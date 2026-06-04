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Ilie Lemnaru (54 de ani), președintele Unirii Slobozia, a prezentat în exclusivitate pentru Sport.ro planul de revenire a echipei sale în Superliga României.

Unirea Slobozia vrea să promoveze în Superligă cu un buget de 1.500.000 de euro

Gruparea ialomițeană va putea oferi în eșalonul secund salarii în medie de 2.000 de euro, maximum 2.500, iar bugetul total pe care îl va avea la dispoziție va fi de aproximativ 1.500.000 de euro.

În urma retrogradării de la finalul sezonului 2025-2026, Unirea va putea să păstreze din lotul de Superliga între patru și șase fotbaliști, conform estimărilor lui Lemnaru.

Conducerea ialomițenilor va fi obligată astfel să reconstruiască aproape integral echipa, bazându-se în totalitate pe fotbaliști aduși liberi de contract.

Ilie Lemnaru a transmis că, în aceste condiții, Unirea Slobozia va încerca să revină în Superligă în următorii doi sau trei ani.

Ilie Lemnaru: „Am promovat cu aceleași salarii”

„Vom juca la Liga a 2-a, vom face la fel cum am făcut atunci când eram în Liga a 2-a. Vom căuta să aducem jucători, dar pe salarii cum am avut și atunci. Vor fi salarii în medie de 2.000 de euro, maximum 2.500.

Se poate și de 1.700 de euro, unele de 1.000 de euro. Asta e, asta este Liga a 2-a, trebuie să acceptăm lucrul acesta. Și când am promovat, am promovat cu aceleași salarii, dar valoarea banilor era alta. Au crescut prețurile, impozitele și transporturile.

O să luăm jucători liberi de contract. Vom căuta să aducem jucători care vor să progreseze, care vor să facă performanță, să îi luăm așa cum am construit echipa în 2019 și am promovat în 2024, așa dorim și de data aceasta să facem la fel. Poate fi un mix de jucători tineri cu experimentați. Sunt jucători care acceptă salariile pe care le avem.

Vor rămâne la noi doar cei care vor să se încadreze în baremul nostru salarial. Noi nu putem să oferim salarii de 4-5.000 de euro. Noi am avut și salarii de 3.000 de euro la Liga 1, de 2.000 de euro. Cei care vor dori să rămână vor rămâne, dacă își găsesc altceva nu e nicio problemă.