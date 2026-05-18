Ironia sorții face ca tocmai Mihalcea, antrenorul care a promovat Slobozia în Superliga și a scris istorie la club, să fie omul care a contribuit decisiv la retrogradarea fostei sale echipe.

La finalul partidei, tehnicianul arădenilor a apărut extrem de afectat și a vorbit cu lacrimi în ochi despre situația prin care trece clubul ialomițean.

„Îmi pare rău de Slobozia. Mi-ar fi plăcut să se salveze. Sentimentele rămân și îmi pare rău. Nu aș fi vrut să ajungă în situația asta, ca eu să fiu cel care practic contribuie decisiv la retrogradarea lor”, a declarat Mihalcea.

Adrian Mihalcea a dat de înțeles că poate pleca de la UTA

Antrenorul celor de la UTA a vorbit și despre situația sa de la clubul arădean și a lăsat să se înțeleagă că viitorul său este incert, deși mai are contract.

Mihalcea a explicat că nu este vorba despre restanțe salariale, ci despre anumite principii care l-au deranjat în relația cu oficialii clubului.

„(N.r. - de ce nu a stat pe bancă în prima repriză) Câteodată dau înapoi exact cum sunt și plătit. Sunt destul de mari, nu vorbim de întârzieri sau așa ceva, vorbim de principii și de cât de corecți și cinstiți suntem. Nu vorbim de întârzieri salariale. Nu e vorba de vreo sumă de bani, dar...

Sunt niște lucruri care m-au deranjat și asta a fost modul meu de a gestiona situația. Nu știa nimeni. A fost o decizie luată de mine, dar cred că sunt atât de corect și cinstit încât spun lucrurile când nu îmi convin, nu că sunt eu prea rău, ci pentru că lucrurile nu merg în direcția în care eu consider că ar trebui.

Dar în același timp ar fi trebuit să se întâmple niște lucruri. Eu am contract în continuare cu UTA. Lucrurile au fost discutate, dar tot așa. O să plec în vacanță. Cred că au fost 4 ani de zile de când nu am avut o vacanță atât de lungă, nici măcar o săptămână. Vreau să mă liniștesc, să îmi continui munca”, a spus Adrian Mihalcea la finalul partidei.

În urma ultimei etape din play-out, UTA Arad a terminat surprinzător pe primul loc, în timp ce Farul Constanța și FC Hermannstadt vor merge la barajul de menținere. De cealaltă parte, Unirea Slobozia și Metaloglobus București au retrogradat direct în Liga 2.