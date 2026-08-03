Marius Șumudică nu are milă de FCSB după eliminarea din Europa: „Baciu a fost secundul meu! Este o ruptură”

Forma slabă a FCSB a fost confirmată și în startul acestei stagiuni. Roș-albaștrii au fost eliminați în turul doi UEFA Conference League după 3-7 la general cu Auda, iar criticile nu au întârziat să apară.

Șumudică nu are milă de Baciu după 3-7 cu Auda

Gigi Becali a surprins pe toată lumea în primăvara acestui an, când Marius Baciu a fost instalat pe banca tehnică a FCSB. Plecarea lui Mirel Rădoi a venit pe neașteptate, iar numirea unui tehnician fără prea mare experiență ridica semne mari de întrebare.

Din fericire pentru suporterii roș-albaștri, FCSB a reușit să treacă de cele două baraje pentru preliminariile UEFA Conference League și și-a asigurat astfel prezența în cupele europene. Ei bine, fosta campioană a fost eliminată încă din prima „dublă”, Auda impunându-se cu 7-3 la general, meciul retur fiind transmis în exclusivitate de VOYO.

Marius Șumudică e de părere că Marius Baciu a avut foarte mult noroc, în condițiile în care ultima sa experiență a fost în ligile inferioare, la Păușești Otăsău. Totuși, „Șumi” îl respectă pe fostul său secund de la FC Vaslui.

„A fost secundul meu la Vaslui, îl respect ca fost fotbalist, căpitan al Stelei pe vremuri, nu am nimic cu el, dar să ai aşa soartă, de la Păuşeşti, să ajungi la FCSB, să joci în cupele europene. E ca şi cum noi jucăm la loto şi luăm potul cel mare”, a declarat Marius Șumudică, conform Fanatik.