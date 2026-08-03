Marius Șumudică nu are milă de FCSB după eliminarea din Europa: „Baciu a fost secundul meu! Este o ruptură”

Marius Șumudică nu are milă de FCSB după eliminarea din Europa: „Baciu a fost secundul meu! Este o ruptură” Superliga
SPORT.RO
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Marius Șumudică l-a criticat pe antrenorul FCSB după eliminarea din Conference League.

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Forma slabă a FCSB a fost confirmată și în startul acestei stagiuni. Roș-albaștrii au fost eliminați în turul doi UEFA Conference League după 3-7 la general cu Auda, iar criticile nu au întârziat să apară.

Șumudică nu are milă de Baciu după 3-7 cu Auda

Gigi Becali a surprins pe toată lumea în primăvara acestui an, când Marius Baciu a fost instalat pe banca tehnică a FCSB. Plecarea lui Mirel Rădoi a venit pe neașteptate, iar numirea unui tehnician fără prea mare experiență ridica semne mari de întrebare.

Din fericire pentru suporterii roș-albaștri, FCSB a reușit să treacă de cele două baraje pentru preliminariile UEFA Conference League și și-a asigurat astfel prezența în cupele europene. Ei bine, fosta campioană a fost eliminată încă din prima „dublă”, Auda impunându-se cu 7-3 la general, meciul retur fiind transmis în exclusivitate de VOYO.

Marius Șumudică e de părere că Marius Baciu a avut foarte mult noroc, în condițiile în care ultima sa experiență a fost în ligile inferioare, la Păușești Otăsău. Totuși, „Șumi” îl respectă pe fostul său secund de la FC Vaslui.

„A fost secundul meu la Vaslui, îl respect ca fost fotbalist, căpitan al Stelei pe vremuri, nu am nimic cu el, dar să ai aşa soartă, de la Păuşeşti, să ajungi la FCSB, să joci în cupele europene. E ca şi cum noi jucăm la loto şi luăm potul cel mare”, a declarat Marius Șumudică, conform Fanatik.

Pierderi importante pentru jucătorii FCSB

Este bine cunoscut faptul că Gigi Becali acordă sume importante pentru calificarea în cupele europene. Cum FCSB a fost eliminată de către Auda, Marius Șumudică susține că există o ruptură în cadrul lotului pregătit de Marius Baciu.

„Jucătorii sunt debusolaţi. Ştiţi bine că Gigi Becali nu dă bonusuri în campionat. El plăteşte doar pentru performanţă. Ce înseamnă performanţă la el: calificarea în grupe. Şi atunci, jucătorii au pierdut foarte mulţi bani.

Am înţeles că unii aveau 100, 200, 300 de mii de euro. Primă pentru calificarea în grupe. Când te scoate Auda şi pierzi 300.000 de euro te ustură buzunarul. Cauţi vinovatul. De ce am ajuns aici? Cine mi-a scos banii din buzunar? Sunt bani mulţi.

E clar că este o ruptură, este o fractură acolo. Se întâmplă ceva. Nu ai cum să te duci în Europa şi să joci cu Radunovic mijlocaş central. Despre ce vorbim? Cum să faci asta? Doar pentru că a jucat cu Csikszereda şi a dat un gol?”, a mai spus Marius Șumudică.

Pentru FCSB urmează meciul cu Farul, din etapa a 3-a din SuperLiga. După primele două runde, formația roș-albastră are maxim de puncte, iar cu o victorie contra „marinarilor” ar reveni pe prima poziție a ierarhiei.

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