Laszlo Dioszegi rupe tăcerea! Marius Ștefănescu l-a amenințat pe patronul lui Sepsi: ”Nu știu ce l-a supărat!” + ”Cei de la Rapid aveau dreptate!”

Laszlo Dioszegi declara nu demult că nu îl va ceda pe Marius Ștefănescu la FCSB nici pentru zece milioane de euro.

Laszlo Dioszegi: ”Ștefănescu mi-a zis că, dacă nu îl lăsăm să plece, mai bine renunță la fotbal, decât să mai joace la noi!”

Cuvintele patronului de la Sepsi veneau atunci după o controversă lansată de către conducerea Rapidului în legătură cu faptul că Ștefănescu ar fi luat un cartonaș galben pentru a fi suspendat la meciul cu FCSB.

Totuși, Dioszegi s-a răzgândit zilele trecute și a decis să îl lase pe Ștefănescu să plece. Totul s-a petrecut însă ca urmare a presiunii puse de fotbalist, care l-a amenințat că, dacă nu este lăsat să meargă la FCSB, preferă să își încheie cariera decât să continue la Sepsi.

”Vă dați seama ce nopți și ce zile am avut în ultimul timp. De un an de zile știam că jucătorul Ștefănescu vrea să plece de la noi. Nu știam unde vrea să meargă, dar mi-a zis că vrea să plece la o echipă mai mare decât suntem noi. Eu am așteptat oferte de la multe echipe. Din păcate, nu a venit nimic concret.

Am stat cu colegii mei și am discutat. Credeți-mă, am pus în balanță care sunt plusurile și care sunt minusurile. Chiar regret, trebuie să recunosc că am greșit, pentru că nu am crezut tot ceea ce s-a vehiculat în presă despre cartonașele galbene și așa mai departe. Nu am zis că acum cred, dar eu trebuia să apăr jucătorul și clubul.

Noi avem o zicală: Primul este clubul, a doua este echipa de fotbal, iar pe locul trei sunt jucătorii. Pot să spun un singur lucru, poate m-am înșelat eu, poate nu trebuia să îi iau apărarea jucătorului, poate trebuia să fiu mai reticent, nu trebuia să dau o declarație de genul ăsta. Acum un lucru e sigur, acum știu că dacă jucătorul vrea să plece, poate să plece prin orice mijloace, degeaba avem noi contract.

Am stat foarte mult și m-am gândit. A venit inclusiv Bernd Storck și ne-a implorat să îl lăsăm să plece, că el nu vrea să mai fie aici, că nu e aici cu capul, cu inima. Toți colegii mei au zis ’Domnul Dioszegi, știu că v-ați dat cuvântul, iar pentru dumneavoastră cuvântul valorează mult mai mult, dar aici trebuie să fim atenți la o problemă.

Jucătorul Ștefănescu este un tânăr care a jucat la naționala României, e vorba despre viața lui, nu sunteți un Dumnezeu ca să spuneți că îl opriți pe Ștefănescu să plece la FCSB’. Ștefănescu mi-a zis foarte clar că dacă nu îl lăsăm să plece, mai bine renunță la fotbal, dar nu mai joacă la noi. Nu știu de ce s-a supărat așa de tare. Vă dați ce simt eu acum”, a spus Laszlo Dioszegi la Digi Sport.

Laszlo Dioszegi: ”Cei de la Rapid au avut dreptate!”

Totodată, după câteva zile în care s-a gândit la situația lui Marius Ștefănescu, Laszlo Dioszegi a recunoscut că a greșit atunci când a sărit în apărarea fotbalistului și a mărturisit că a început să creadă că cei de la Rapid au avut dreptate atunci când au lansat acele atacuri la adresa lui Ștefănescu.

”Nu știu ce i-aș spune acum lui Ștefănescu, i-aș spune că nu banii sunt cei mai importanți în viață. Banii vin și se duc, sunt alte chestii. Eu am greșit primul și recunosc. Nu trebuia să spun nimic, dar eu așa am simțit atunci. Într-un fel au avut dreptate cei de la Rapid, chiar dacă nici ei nu aveau de unde să știe. Eu nu vreau să acuz pe nimeni, trebuie să mă acuz singur, pentru că am spus unele lucruri nelalocul lor.

Nu e treaba mea să spun unde se duce jucătorul. Eu am luptat luni de zile cu foarte mulți impresari. Chiar voiam să îl vindem, pentru că știam că nu vrea să mai rămână la noi. Din păcate, în afară de niște zvonuri, la noi la club nu au ajuns oferte concrete, în afară de cea de la FCSB”, a adăugat Dioszegi pentru sursa citată.