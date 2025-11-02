Autocarul lui Sepsi a fost vandalizat! Reacția formației covăsnene

Autocarul echipei de juniori al lui Sepsi a fost vandalizat la Craiova, după ce doi oameni au scris „România” pe ambele părți ale acestuia și s-au pozat cu steagul României în mână.

Cei doi ar putea face parte dintr-o facțiune de ultrași ai Craiovei, pentru că pe autocarul formației de juniori al covăsnenilor au scris și „Boys”.

Sepsi cere ca cei doi să fie identificați și să suporte consecințele legale pentru fapta săvârșită.

