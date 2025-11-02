Autocarul lui Sepsi a fost vandalizat! Reacția formației covăsnene
Autocarul echipei de juniori al lui Sepsi a fost vandalizat la Craiova, după ce doi oameni au scris „România” pe ambele părți ale acestuia și s-au pozat cu steagul României în mână.
Cei doi ar putea face parte dintr-o facțiune de ultrași ai Craiovei, pentru că pe autocarul formației de juniori al covăsnenilor au scris și „Boys”.
Sepsi cere ca cei doi să fie identificați și să suporte consecințele legale pentru fapta săvârșită.
„Clubul Sepsi OSK condamnă cu fermitate actul de vandalism petrecut în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, la Craiova, asupra autobuzului Academiei clubului. Vehiculul a fost găsit în această dimineață deteriorat, fiind vopsit cu spray-uri.
Considerăm acest gest ca fiind profund regretabil și complet străin de spiritul sportiv și de valorile fundamentale pe care fotbalul le promovează – respectul și fair-play-ul.
Clubul Sepsi OSK va înainta o plângere oficială către organele competente, solicitând identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate”, se arată în postarea de pe Facebook.